Aż do Wigilii NoVa Park będzie kusić gwiazdkową atmosferą i organizować wydarzenia w świątecznym klimacie.

W grudniu w NoVa Park czeka na m.in. Jarmark Świąteczny.

Zapowiadane są też ciekawe aktywności w ramach kalendarza adwentowego.

Spotkanie z Mikołajem, warsztaty tworzenia ozdób świątecznych i akcja charytatywna wspierająca czworonogi.

Grudzień w NoVa Park zapowiada się intensywnie. Gwiazdkowe atrakcje dla mieszkańców Gorzowa i okolic rozpoczną się od Jarmarku Świątecznego, który odbędzie się w dniach 1-3 grudnia 2022 roku o godz. 10.00-20.00. Podczas wydarzenia swoje produkty zaprezentują lokalni rzemieślnicy. Dostępny na jarmarku asortyment idealnie sprawdzi się do dekoracji domu na Święta i będzie również udanym pomysłem na mikołajkowy lub gwiazdkowy prezent. Co można będzie znaleźć na jarmarku? M.in. makramowe ozdoby świąteczne, pierniki i stroiki świąteczne, świece sojowe, ozdoby choinkowe, ceramikę oraz biżuterię artystyczną.

W czwartek 1 grudnia na profilu NoVa Park na Facebooku uruchomiony zostanie z kolei kalendarz adwentowy. Codziennie aż do 24 grudnia, o godz. 12.00, będą publikowane posty z zagadkami, rebusami, krzyżówkami i innymi zadaniami do wykonania, po to, aby jeszcze bardziej podkręcić świąteczny klimat.

6 grudnia wypadają Mikołajki, więc w harmonogramie nie mogło zabraknąć spotkania z Mikołajem! We wtorek 6 grudnia w godzinach 13.00-19.00 w NoVa Park pojawi się Mikołaj wraz ze swoją pomocnicą, którzy będą rozdawać słodkości oraz pozować do pamiątkowych selfie. Od 6 do 23 grudnia będzie również obecna w NoVa Park wyjątkowa świąteczna sceneria, na tle której będzie można wyczarować wspaniałe pamiątkowe zdjęcie.

W pierwszej połowie grudnia szykują się także atrakcje dla gorzowskich szkół i przedszkoli. W dniach 5-8 grudnia w NoVa Park dzieci z wybranych placówek z Gorzowa i okolic będą przystrajać choinki własnoręcznie wykonanymi eko-ozdobami. W dniach 9-13 grudnia odbędzie się głosowanie na najpiękniej przystrojone choinki poprzez zabawę na Facebooku, a na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

W drugi grudniowy weekend, 10-11 grudnia w godz. 12.00-18.00, odbędą się eko warsztaty dla dzieci z tworzenia ozdób świątecznych. Całe rodziny będą mogły wspólnie przygotować wyjątkowe stroiki i dekoracje, które w tym roku upiększą choinkę oraz świąteczny stół. W tym czasie NoVa Park organizuje również zbiórkę karmy dla gorzowskiego schroniska Azorki, a 10 grudnia odbędzie się kiermasz charytatywny i edukacja pro-zwierzęca w wykonaniu OTOZ Animals.

NoVa Park to nie tylko idealne miejsce na świąteczne zakupy, ale także bogaty kalendarz akcji, które uatrakcyjnią czas kupowania gwiazdkowych prezentów! Od Jarmarku Świątecznego, przez kalendarz adwentowy i spotkanie z Mikołajem, aż po akcje charytatywne i warsztaty dla całych rodzin – tymi wydarzeniami chcemy umilić wszystkim oczekiwanie na nadchodzącą Gwiazdkę. Już teraz możemy zdradzić, że druga połowa grudnia będzie równie ekscytująca – mówi Anna Szcześniak, starszy specjalista ds. marketingu NoVa Park.

Udział w wydarzeniach jest bezpłatny. Wydarzenia stacjonarne odbędą się w NoVa Park na poziomie 0, przy windzie panoramicznej.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl