Atrium Biała wzbogaciło ofertę o trzy nowe marki

W styczniu br. swoje progi dla klientów otworzył sklep z odzieżą streetwearową i sportową PitBull West Coast.

W lutym na otwarcie salonu optycznego zdecydowała się niemiecka marka Fielmann.

Także od lutego w Atrium Biała można skorzystać z oferty marki CCC, która ponownie otworzyła swój sklep w galerii w nowej, większej lokalizacji.

PitBull West Coast to pierwszy sklep tej znanej sieci w mieście. Firma projektuje ubrania z myślą o osobach aktywnych i pewnych siebie, zwolenników unikalnego stylu. W ofercie znaleźć można różnorodne kolekcje ubrań odpowiednich na każdą porę roku – począwszy od szerokiego przekroju kurtek, po bluzy i spodnie z wytrzymałej bawełny. T-shirty i koszulki typu longsleeve od marki Pitbull uzupełnia treningowa kolekcja termoaktywna, podkreślająca sylwetkę i dająca swobodę podczas wysiłku. Ubrania sportowe PitBull West Coast wykorzystywane są w rozmaitych sportach, takich jak sztuki walki, bmx, downhill, kite-surfing, rugby, motocross, bike trial. Marka ma swój sklep na parterze Atrium Biała, w sąsiedztwie sklepów Big Star i Venezia.

Pierwszy salon marki Fielmann w Białymstoku

W lutym na otwarcie salonu optycznego zdecydowała się niemiecka marka Fielmann, wybierając na swój lokalny debiut białostocką galerię Atrium Biała. Salon oferuje bogatą ofertę okularów korekcyjnych, przeciwsłonecznych, soczewek kontaktowych, a także akcesoria do ich pielęgnacji. Klienci znajdą w nim ponad 2000 oprawek pochodzących z najnowszej własnej kolekcji marki Fielmann oraz od światowych producentów, takich jak Ray-Ban, Rodenstock czy Gucci. To, co wyróżnia markę Fielmann, to nie tylko różnorodna kolekcja produktów, ale także wyjątkowe podejście do klienta.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

W pierwszym salonie marki Fielmann w Białymstoku można kupić kompletną parę okularów korekcyjnych już od 89 zł, a okularów progresywnych od 279 zł. Butik optyczny usytuowany jest na parterze obok banku Millennium i naprzeciwko wejścia do hipermarketu bi1.

Także od lutego w Atrium Biała można skorzystać z oferty marki CCC, która ponownie otworzyła swój sklep w galerii w nowej, większej lokalizacji, zyskując więcej przestrzeni na ekspozycje asortymentu. Salon zaaranżowano według najnowszej koncepcji marki CCC. Przestronne wnętrza, przemyślane rozwiązania, nowoczesny wygląd i szereg dodatkowych funkcjonalności to atuty nowo otwartego sklepu. W lokalu klienci znajdą szeroki wybór obuwia dla kobiet, mężczyzn i dzieci.

- Dzięki obecności silnych, popularnych marek, możemy oferować atrakcyjny i coraz bardziej zróżnicowany asortyment. Zależy nam na tym, aby w Atrium Biała klienci mieli do wyboru ciekawe oferty z różnych sklepów, tak, by odpowiadały one potrzebom zmieniającego się społeczeństwa i stylu życia. Dlatego uważnie przyglądamy się trendom zakupowym kupujących, uwzględniając ich preferencje w naszym portfolio. Aktualna oferta handlowa, wzbogacona o topowe marki idealnie wpisuje się w oczekiwania i potrzeby klientów w różnym wieku - mówi Justyna Doroszkiewicz, dyrektor Atrium Biała.

Już w kwietniu do grona najemców Atrium Biała dołączy JD Sports

JD Sports, specjalista shoes & apparel to marka dla osób lubiących aktywnie spędzać czas. W portfolio JD Sports znajdują się zarówno produkty topowych brandów, między innymi Nike, Adidas, Vans, Timberland, The North Face, jak i autorskie kolekcje marki. W zależności od upodobań oraz gustów, nowo otwarty sklep zaoferuje klientom szeroki asortyment różnych stylów – sporty, streetwear, outdoor czy athleisure. Jednym słowem w JD Sports każdy znajdzie dla siebie coś, co będzie odpowiednikiem must-have nadchodzącego sezonu. Obecność marki JD Sports w Atrium Biała to także możliwość poznania jej własnych brandów, takich jak Pink Soda Sport czy Supply&Demand, a także limitowanych kolekcji i wyjątkowych premier. Sklep zlokalizowany będzie obok drogerii Super Pharm.