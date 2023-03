Atrium European Real Estate ogłosiło, że w ramach procesu rebrandingu firma będzie obecna na rynku pod nową nazwą G City Europe. W najbliższym czasie zostanie podjęty szereg działań rebrandingowych.

Atrium specjalizuje się w centrach handlowych z szeroką ofertą gastronomiczną, modową i rozrywkową.

Centra handlowe położone są w najlepszych lokalizacjach miejskich.

W 2022 roku Atrium European Real Estate stało się częścią G City.

Atrium European Real Estate jest właścicielem, zarządcą i deweloperem centrów handlowych oraz mieszkań na wynajem w Europie Środkowej, z większością swojego portfela zlokalizowaną w europejskich stolicach – Warszawie i Pradze.

Atrium specjalizuje się w centrach handlowych z szeroką ofertą gastronomiczną, modową i rozrywkową, położonych w najlepszych lokalizacjach miejskich. Jest właścicielem 21 nieruchomości o łącznej powierzchni najmu brutto wynoszącej ponad 680 000 mkw. i o łącznej wartości rynkowej około 2,3 mld euro. Do centrów Atrium należą między innymi Wars Sawa Junior, Atrium Promenada, Atrium Targówek i Atrium Reduta w Warszawie, Galeria Dominikańska we Wrocławiu czy Atrium Flora w Pradze.

W 2022 roku Atrium European Real Estate stało się częścią G City (dawniej Gazit Globe Ltd.) – wiodącej globalnej firmy z branży nieruchomości, koncentrującej się na zarządzaniu i rozwoju nieruchomości handlowych oraz projektów typu mixed-use na głównych rynkach miejskich (w tym w Ameryce Północnej, Brazylii, Izraelu, Europie Północnej i Środkowej).

G City notowana jest na giełdzie z symbolem GCT.

W ramach procesu rebrandingu firma będzie obecna na rynku pod nową nazwą G City Europe. W najbliższym czasie zostanie podjęty szereg działań rebrandingowych w różnych obszarach, między innymi zmiana profilu Linkedin i strony internetowej Atrium (z aere.com na g-cityeu.com).

Nowa nazwa – G City Europe – oraz hasło „The heart of it” w znacznym stopniu przyczynią się do pozycjonowania i promocji firmy na całym świecie.

Ryan Lee pozostaje CEO Grupy, a Anna Dafna kontynuuje pracę jako CFO Grupy.

Na ten moment centra handlowe znajdujące się w portfolio firmy zachowują swoje dotychczasowe nazwy.

G City Europe będzie nadal realizować swoją strategię, której celem jest zdobycie pozycji dominującego gracza na gęsto zaludnionych rynkach miejskich o wysokich barierach wejścia. Nasz wybitny zespół profesjonalistów bez wątpienia przyczyni się do dalszych sukcesów Spółki. G City (dawniej Gazit Globe Ltd.) jest inwestorem wspierającym Spółkę od ponad dekady i będzie nadal wspierać jej strategię polegającą na ekspansji w sektorze mieszkań na wynajem na głównych rynkach miejskich w Polsce – mówi Ryan Lee Group CEO, G City Europe.

