Atrium gasi światło dla Ziemi z WWF

Akcja „Godzina dla Ziemi” jest organizowana od 2007 roku, a jej pomysłodawcą jest międzynarodowa ekologiczna organizacja pozarządowa World Wide Fun for Nature (WWF).

Inicjatywa ma na celu przede wszystkim zwrócenie uwagi na ochronę środowiska. Co roku do akcji przyłączają się miasta i instytucje na całym świecie.

Po raz kolejny w inicjatywie wezmą udział również centra handlowe należące do portfolio Atrium w Polsce.

W ostatnią sobotę marca o godzinie 20.30 centra handlowe: Focus Bydgoszcz, Atrium Copernicus, Atrium Reduta, Atrium Targówek, King Cross Praga, Atrium Kasztanowa, Atrium Promenada, Atrium Plejada, Atrium Mosty, Atrium Płock, Galeria Dominikańska, Atrium Biała, Atrium Molo i Wars Sawa Junior przygaszą oświetlenie wewnątrz galerii, zaś oświetlenie zewnętrzne całkowicie wyłączą. Poprzez ten symboliczny gest, podobnie jak inne biorące udział w akcji obiekty z całego świata, chcą zwrócić uwagę lokalnych społeczności na stan naszej planety i kwestie kluczowe dla ochrony naszego środowiska – w tym roku skupiając się przede wszystkim na konieczności intensywnych działań w walce z postępującymi zmianami klimatu.

Udział Atrium w „Godzinie dla Ziemi” to także element świadomego podejścia całej grupy Atrium do kwestii prowadzenia biznesu. Swoje konkretne cele i założenia w tym zakresie spółka szczegółowo opisała w strategii ESG Grupy. Wśród jej obszarów jest również świadomość ekologiczna i jej pogłębianie – szczególnie wśród lokalnych społeczności.

– „Godzina dla Ziemi” to ważny, niosący mocny przekaz, ogólnoświatowy symbol troski o dobro planety, zrzeszający ludzi na całym świecie. Jako spółka, dla której istotne są kwestie środowiskowe, staramy się przyłączać do tego typu inicjatyw. Centra handlowe są znaczącymi ośrodkami życia społeczno-towarzyskiego, integralną częścią społeczności, w których działają. Ich wysoka odwiedzalność stanowi olbrzymi potencjał w budowaniu świadomości w ważnych społecznie kwestiach. To symboliczne zgaszenie świateł w naszych obiektach przypomina nam wszystkim o konieczności codziennej troski o najbliższe otoczenie – mówi Małgorzata Komarczuk, Group Head of Marketing, Atrium European Real Estate.