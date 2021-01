Atrium gra razem z WOŚP

W tym roku ze względu na epidemię koronawirusa część zbiórek na rzecz WOŚP odbywa się w zmienionej formule. Galeria Dominikańska dla wielbicieli grafiki przygotowała licytację plakatów Pawła Mildnera, ilustrujących główne atrakcje stolicy Dolnego Śląska. Dla klientów, którzy zechcą wspomóc Fundację WOŚP, centra handlowe Atrium Reduta, Atrium Copernicus, Atrium Mosty, King Cross Praga, Atrium Plejada, Atrium Kasztanowa, Atrium Molo, Focus Bydgoszcz oraz Galeria Dominikańska uruchomiły specjalne eSkarbonki. Wpłat do nich można dokonać przez internet do poniedziałku 1 lutego br.

W ramach wsparcia 29. Finału WOŚP centra Atrium udostępniają także swoje przestrzenie dla kwestujących wolontariuszy. W Atrium Molo pojawi się ścianka WOŚP, na tle której będzie można zrobić sobie zdjęcia, a dla szczecińskich wolontariuszy Burger King przygotował specjalny poczęstunek.

– Kwestowanie i wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy stało się już naszą tradycją. W tym roku także nie mogło zabraknąć naszego zaangażowania. Uruchomiliśmy internetowe zbiórki oraz aukcje, jak również udostępniamy nasze przestrzenie dla wolontariuszy, tak by każdy z chętnych pracowników oraz klientów mógł zasilić puszki Fundacji WOŚP. Mamy nadzieję, że wspólnymi siłami uda nam się ustanowić nowy rekord – mówi Joanna Pintal, Head of Marketing, Atrium Poland Real Estate Management sp. z o.o.

Całkowity dochód ze zbiórek w ramach 29. Finału WOŚP przeznaczony jest na zakup specjalistycznego sprzętu dla oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.

Atrium od kilku lat aktywnie angażuje się we wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do tej pory tradycją był udział Atrium Copernicus i Atrium Molo w akcji „Wiosłowanie dla WOŚP”, podczas których wielokrotnie ustanawiane były rekordy. Natomiast Galeria Dominikańska w minionym roku zaangażowała wrocławian do akcji „Barberzy dla WOŚP”, zbierając rekordową kwotę prawie 26 tysięcy złotych.