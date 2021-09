Atrium Kasztanowa w Pile z bookcrossingiem

Bookcrossing, czyli „daj książkom drugie życie”, to nietypowa forma popularyzowania czytelnictwa na całym świecie, poprzez nieodpłatne przekazywanie utworu literackiego metodą „zabierz, czytaj, podaj dalej”. Ten sposób na bezinteresowne dzielenie sią książkami z innymi osobami przyjął się także w Polsce. Pomysł postanowiło wdrożyć w życie także centrum Atrium Kasztanowa, w którym stanął regał z różnymi pozycjami literackimi, uratowanymi przed zniszczeniem w sortowni.

Hasłem „Tu zaczyna się drugie życie książek z sortowni” pilskie centrum handlowe zachęca mieszkańców Piły do czytania książek i korzystania z regału, który znajduje się na parterze, tuż przy schodach prowadzących do kina Helios. W księgozbiorze znajdują się różne publikacje, które z pewnością przypadną do gustu czytelnikom w każdym wieku. Projekt adresowany jest do wszystkich, którzy lubią czytać i chcą się dzielić książkami z innymi.

– Cieszymy się, że nasze centrum uczestniczy w projekcie bookcrossingowym, tym bardziej, że półki z książkami wzbudzają duże zainteresowanie wśród odwiedzających nas osób. Regał jest dla wszystkich gości. Każdy może zabrać do domu dowolny tytuł, jaki wpadnie mu w oko. Książek nie trzeba także oddawać, ani pozostawiać innej pozycji na wymianę - mówi Marta Borsukiewicz, dyrektor Atrium Kasztanowa. – Bookcrossing to wspaniała idea, którą warto rozwijać. Jeśli uda się w ten sposób uratować choć kilka perełek literackich przed zniszczeniem oraz zachęcić mieszkańców do sięgnięcia po ciekawe pozycje, to dla nas ogromna radość- mówi Marta Borsukiewicz, dyrektor Atrium Kasztanowa.

Realizacja pomysłu powstała przy współpracy pilskiego centrum handlowego z zakładem odpadów Altvater Piła i Eneris Surowce.