Atrium Kasztanowa w Pile zaprasza na zakupy po złagodzeniu obostrzeń

Od 1 marca wchodzą w życie łagodniejsze obostrzenia epidemiczne. To oznacza, że mieszkańcy mogą swobodniej korzystać z usług rozrywkowych czy gastronomicznych w miejscach publicznych. Pod względem handlowo-usługowym wiele do zaoferowania ma także galeria Atrium Kasztanowa w Pile.

1 marca w całej Polsce następuje poluzowanie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Przepisy dotyczą także limitów w centrach handlowych i restauracjach.

Na swobodniejsze, ale wciąż bezpieczne zakupy zaprasza klientów Atrium Kasztanowa w Pile. Shopping można połączyć z wizytą w restauracji lub kinie.

Jednocześnie przedstawiciele galerii przypominają, że do dyspozycji klientów wciąż są dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk, a także tablice informacyjne przypominające o konieczności zachowania higieny.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, od wtorku, 1 marca br. mają zastosowanie łagodniejsze zasady bezpieczeństwa. Choć nadal wymagane jest noszenie maseczek w przestrzeni publicznej, to przestają obowiązywać m.in. wszystkie limity osób w sklepach, restauracjach, miejscach kultury, a także podczas spotkań i imprez. Zniesienie większości obostrzeń dotyczy także centrów handlowych. To oznacza, że jeszcze swobodniej można korzystać z oferty pilskiej galerii.

"Bezpieczeństwo klientów i pracowników jest dla nas kluczowe"

– Choć pomału wracamy do normalności po pandemii, to nadal na terenie galerii Atrium Kasztanowa zachowujemy należyte środki ostrożności. Bezpieczeństwo klientów oraz pracowników są dla nas kluczowe, dlatego dokładamy wszelkich możliwych starań, by pozostać nadal jednym z najbezpieczniejszych miejsc w przestrzeni publicznej. Przestrzegaliśmy i dalej będziemy rygorystycznie respektować zasady higieniczno-sanitarne – mówi Marta Borsukiewicz, dyrektor Atrium Kasztanowa.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Wiosna to dobra okazja na odświeżenie swojej garderoby. Wraz ze zmianą pogody zmieniają się nasze potrzeby odzieżowe i obuwnicze. To dobry moment, aby odwiedzić ulubione punkty w galerii, gdyż w wielu sklepach w Atrium Kasztanowa trwają właśnie atrakcyjne przeceny na wybrany asortyment.

Atrium Kasztanowa to nie tylko zakupy

Poza bogatą ofertą sklepową, klienci mają do dyspozycji również wiele udogodnień oraz rozmaitych usług. W Atrium Kasztanowa działają punkty gastronomiczne, serwujące zróżnicowaną kuchnię. To idealne miejsca na ciepły posiłek w ciągu dnia bądź spotkanie z przyjaciółmi. Kinomanom spragnionym filmowych emocji swoje przestrzenie udostępnia również kino Helios. Rodzice z dziećmi mogą z kolei korzystać z placów zabaw znajdujących się w galerii.

Jednocześnie na terenie całego obiektu Atrium Kasztanowa obowiązuje przestrzeganie zasad higieny i bezpieczeństwa. Do dyspozycji klientów są dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk, a także tablice informacyjne przypominające o konieczności zachowania higieny. Pracownicy Atrium zobowiązani są w dalszym ciągu do zachowania szczególnych środków ostrożności.