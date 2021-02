Atrium Molo ze znaną marką

Atrium Molo wzbogaciło swoją ofertę handlową o nowego najemcę. Od ponad tygodnia mieszkańcy Szczecina mogą robić zakupy w nowo otwartym sklepie Pepco. To nie jedyny nowy sklep w Atrium Molo. W najbliższym czasie do grona najemców dołączy także znana marka odzieżowa.

Pepco należy do sieci dyskontów cieszących się dużą popularnością wśród Polaków. Nowo otwarty sklep w szczecińskim centrum zajmuje powierzchnię 663 m kw. i oferuje klientom szeroki asortyment produktów – od modnej odzieży dla dzieci i dorosłych oraz dodatki, po praktyczne akcesoria do domu i artykuły dekoracyjne do wyposażenia wnętrz, a także upominki i zabawki. Sklep znajduje się na parterze galerii, obok hipermarketu Carrefour i sklepu New Yorker.

To nie jedyny nowy najemca w murach centrum handlowego. W styczniu br. umowę na wynajem lokalu w galerii podpisała firma odzieżowa KappAhl. To jedna z najbardziej znanych i lubianych sieciowych marek modowych w Polsce i w Europie Północnej. Sklep zajmie powierzchnię 665 m kw. i będzie ulokowany na parterze Atrium Molo.

- Cieszymy się, że to właśnie nasze centrum handlowe firma Pepco wybrała na lokalizację swojego kolejnego sklepu w Szczecinie. Z jego bogatej i atrakcyjnej oferty klienci mogą korzystać już od 9 lutego. Serdecznie zapraszamy mieszkańców do odwiedzenia nowego miejsca na mapie zakupowej Atrium Molo. Sklep oferuje szeroki asortyment produktów dostosowanych do różnych potrzeb i na każdą kieszeń. Każdy może tutaj znaleźć coś dla siebie - mówi Agnieszka Wasyłenko z CH Atrium Molo. – A już niebawem w naszym centrum pojawi się kolejny najemca - szwedzka sieć KappAhl. Dwie nowe, silne marki w portfolio centrum na pewno uatrakcyjnią i wzbogacą dotychczasową ofertę handlową - mówi Agnieszka Wasyłenko z CH Atrium Molo.