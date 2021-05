Atrium Molo ze znaną marką modową

W nowo otwartym salonie KappAhl, klienci znajdą kolekcje skierowane do szerokiej grupy odbiorców – kobiet, mężczyzn, a także przyszłych mam i dzieci.

Oprócz odzieży, marka oferuje także szeroki wybór dodatków takich jak torby, paski czy biżuteria, a także kosmetyki oraz bieliznę.

Salony Kappahl znajdują się także w Atrium Promenada, Atrium Reduta oraz Atrium Copernicus.

– KappAhl to marka odzieżowa dla całej rodziny, dlatego cieszy nas fakt, że dołączyła do naszego portfolio, znacząco poszerzając ofertę Atrium Molo w tym segmencie. Co więcej, marka prowadzi szereg działań na rzecz zrównoważonego rozwoju - zaczynając od ekologicznego procesu produkcji, poprzez promocję idei zero waste wśród klientów. Wierzę, że ten czynnik zachęci naszych klientów nie tylko do zakupów, ale również aktywnego udziału w prowadzonych przez nią inicjatywach – mówi Agnieszka Wasyłenko, dyrektor Atrium Molo.

W sklepach marki organizowana jest zbiórka tekstyliów (chwilowo wstrzymana ze względu na epidemię), które następnie przekazywane są firmie zajmującej się recyklingiem. Szwedzki producent oferuje także akcesoria takie jak różne wzory łat oraz uchwyty na urwany suwak, dzięki którym można samodzielnie naprawić lekko uszkodzone ubrania.

– Otwarcie salonu w Atrium Molo jest dla nas bardzo ważnym wydarzeniem. Pracujemy nad odbudowaniem naszej pozycji w handlu tradycyjnym, która została zaburzona przez pandemię. Atrium Molo cieszy się ugruntowaną i dobrą pozycją w Szczecinie, co czyni go dla nas idealnym partnerem biznesowym – mówi Agnieszka Skrybant, Country Manager, KappAhl.