W Atrium Mosty w Płocku rusza przedświąteczna akcja na rzecz bezdomnych czworonogów.

Po trzyletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, płocka galeria ponownie organizuje zbiórkę darów.

Dary pomogą zwierzętom z pobliskiego schroniska przetrwać mroźne dni.

Podopiecznym przyda się wszystko: karma, koce, legowiska, miski i różne akcesoria.

Czworonogi można wesprzeć w dniach 1-20 grudnia br., przynosząc potrzebne rzeczy do punktu zbiórki.

Zima to wyjątkowo trudny czas dla psów i kotów mieszkających w schronisku. Dlatego Atrium Mosty już po raz kolejny angażuje się w zbiórkę karmy dla zwierząt, akcesoriów oraz materiałów służących do ocieplania boksów (kołder, kocy i innych tkanin). W akcję może włączyć się każdy, kto w trosce o zwierzaki przyniesie do Atrium Mosty potrzebne dla nich na zimę rzeczy.



Nasi czworonożni przyjaciele ze schroniska potrzebują wsparcia przed zimą, a zainicjowana zbiórka z pewnością w tym pomoże. Dlatego też po raz kolejny, z jeszcze większym zaangażowaniem, włączamy się w organizację zbiórki i gorąco zachęcamy do tego mieszkańców Płocka. Mam nadzieję, że płocczanie pokażą jak wielkie mają serca i chętnie wezmą udział w tym przedsięwzięciu - mówi Magdalena Chęcielewska, dyrektor Atrium Mosty.

Zbiórka darów na rzecz podopiecznych Schroniska dla Zwierząt w Płocku odbędzie się w dniach 1-20 grudnia 2022 r. w godzinach otwarcia centrum. Miejsce zbiórki rzeczy znajdować się będzie w okolicach sklepu Biedronka. Liczy się każdy gest i najmniejszy dar. Potrzebne są m.in.: karma, koce, pledy, legowiska, obroże, karmy specjalistyczne, karmy suche i mokre wysokiej jakości, miski, stare ręczniki.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl