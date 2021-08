Atrium Plejada wspiera półmaraton w Bytomiu

We wrześniu odbędzie się jedna z największych sportowych imprez masowych w Bytomiu - 12. PKO Bytomski Półmaraton. Po raz szósty współorganizatorem wydarzenia jest Atrium Plejada.

12. PKO Bytomski Półmaraton startuje w sobotę, 18 września, o godzinie 11.00. Wszystkich, którzy do 31 sierpnia zarejestrują się do udziału w półmaratonie i w biegu lub marszu nordic walking na dystansie 10,5 km obowiązuje opłata startowa w wysokości 80 zł. Po tym terminie koszt zapisu wzrośnie do 100 zł. Udział w biegu na trasie 5 km wynosi 40 zł. Start i meta półmaratonu znajdować się będą na parkingu Atrium Plejada.

- Po rocznej przerwie, w tym roku ponownie, już po raz szósty, mamy przyjemność współorganizować to wspaniałe wydarzenie biegowe. Z satysfakcją obserwujemy, jakim zainteresowaniem cieszy się półmaraton wśród mieszkańców Bytomia i okolicznych miejscowości. Aktualnie na stronie biegu zarejestrowało się już prawie 700 osób. Zachęcamy do udziału w biegu i sprawdzenia swoich możliwości zarówno zaawansowanych, jak i początkujących biegaczy. Startujemy już 18 września o godzinie 11:00 spod Atrium Plejada! – mówi Joanna Plata, dyrektor Atrium Plejada.

12. PKO Bytomski Półmaraton objęty jest Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Bytom Mariusza Wołosza oraz Parafii pw. Świętego Krzyża Bytom-Miechowice. Organizatorami wydarzenia są Miasto Bytom, Towarzystwo Tenisa Stołowego Polonia Bytom i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu. Sponsorem tytularnym biegu jest Bank PKO. Współorganizatorami wydarzenia są: Atrium Plejada, Castorama Bytom, Carrefour Bytom, Decathlon Bytom.