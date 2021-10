Atrium Promenada z nowym najemcą. Zobacz wnętrza

Przytulne wnętrze z elementami brązowo bordowymi zachęcające do kupienia tu wypieczonych z naturalnych składników chleba, ciast, tortów, a także obiadowych dań czy napojów, także dietetycznych, a przy okazji wypicia jednej z bogatej oferty kaw – tak przedstawia się otwarty właśnie lokal Skalski Cakes&Cafe w warszawskiej galerii handlowej Promenada. To kolejna piekarnia – cukiernia, jaką w ramach nowego konceptu Cakes&Cafe, rozwija w centralnej i południowej Polsce ostrowiecka rodzinna firma piekarsko cukiernicza Skalski. Naturalną lokalizacją dla piekarnio cukierni Skalski Cakes&Cafe są obszary sklepowo gastronomiczne przy hipermarketach, a przede wszystkim – galerie handlowe. Dlatego właśnie najnowszy lokal tego konceptu zaczyna działać w warszawskiej galerii Atrium Promenada.

- Współpraca przy takich lokalizacjach wręcz wymusza rozwój firmy w modelu biznesowym, żeby spełnić wymagania takich partnerów jak galerie handlowe - mówi Anna Głowacz-Mazur, specjalistka ds. reklamy i marketingu Piekarni Skalski. Tłumaczy, że celem jest stworzenie ogólnopolskiej marki. - To mają być miejsca, w których można kupić pyszne ciasto i pieczywo, zjeść rzemieślnicze lody, które sami robimy lub kupić przygotowany w oparciu o naturalne produkty posiłek. To będą dania na wynos, ale dalekie od fast foodu – mówi z pasją Anna Głowacz-Mazur. Tłumaczy, że dlatego zaproszono do współpracy inne firmy lokalne, opierające się na tych samych zasadach. Dlatego w Skalski Cakes&Cafe będą półki z produktami ekologicznymi od lokalnych producentów. - Tacy producenci nie mieli by inaczej szans, żeby wejść na stałe do galeriach handlowych. A my np. znaleźliśmy miłośnika kawy, który koło Warszawy ma palarnię. W efekcie mamy świetną i niepowtarzalną kawę pod własną marką. Takich przykładów jest, i będzie coraz więcej – dodaje Anna Głowacz-Mazur.

Do standardowego wyposażenia lokali Skalski Cakes&Cafe należą m.in. najnowocześniejsze piece firmy Wiesheu – do wypieku pieczywa czy ciastek na miejscu, z przywiezionych prosto z głównego zakładu produkcyjnego składników. Nad ladą znajduje się też instalacja digital signage z umieszczonym na jednym z monitorów cennikiem. Wykorzystane tu oprogramowanie umożliwia np. automatyczne promocje. Wszystko po to, aby jak najlepiej zaprezentować unikalną ofertę piekarni Skalski.

