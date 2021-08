Atrium Promenada ze szkołą tańca dla dzieci Agustina Egurroli

W Atrium Promenada już wkrótce zostanie otwarta nowa szkoła tańca dla dzieci. Jest to pierwsza lokalizacja sieci Egurrola Dance Kids w tej części stolicy.

Szkoła zostanie otwarta na poziomie +2, tuż obok Piątego Wymiaru.

Lokal będzie zajmował powierzchnię ponad 360 mkw.

Założycielem i pomysłodawcą szkoły jest Agustin Egurrola – utytułowany tancerz, choreograf największych telewizyjnych show i przewodniczący jury programu dla młodych tancerzy – „You Can Dance – Nowa Generacja”.

– Troska o rozwój dziecięcych pasji oraz chęć ułatwienia rodzicom dostępu do pozaszkolnych zajęć – to główne czynniki, które zadecydowały o podjęciu współpracy ze szkołą Egurrola Dance Kids. Dzięki temu już niebawem mieszkańcy Pragi-Południe i okolic zyskają nowej miejsce w bliskim sąsiedztwie swoich domów. Rodzice zaoszczędzą czas na dojazdach oraz w oczekiwaniu na pociechy będą mogli załatwić wiele codziennych spraw

w centrum handlowym. Otwarcie szkoły tańca dla dzieci stanowi też uzupełnienie naszej oferty skierowanej do najmłodszych mieszkańców Warszawy. Z myślą o nich udostępniliśmy w czerwcu zewnętrzny plac zabaw oraz otworzyliśmy na nowo, po pandemii, Piąty Wymiar z bogatym programem różnorodnych zajęć artystycznych, językowych, ruchowych oraz muzycznych – mówi Tomasz Hofman, dyrektor Atrium Promenada.

Egurrola Dance Kids na pierwszym miejscu stawia edukację taneczną na najwyższym poziomie, a o prawidłowy poziom zajęć dba doświadczona kadra wykwalifikowanych instruktorów. Lekcje prowadzone są na wszystkich poziomach zaawansowania, a ich bogata oferta sprawi, że każdy znajdzie w niej coś dla siebie. Młodzi tancerze mogą wybrać zajęcia m.in. z tańca nowoczesnego, jazzowego czy hip hopu. Dodatkowo, dbając o komfort najmłodszych kursantów, kursy zostały podzielone na kategorie wiekowe (3-latki, 4-5-latki, 6-8-latki, 9-12-latki oraz 13-16-latki), a ich program dostosowano do zdolności psychoruchowych dzieci na poszczególnych etapach rozwoju.

Poza zajęciami regularnymi Egurrola Dance Kids organizuje także warsztaty taneczne, zimowe i letnie obozy, roztańczone urodziny i półkolonie oraz inne aktywności związane z tą aktywnością ruchową.