Atrium Promenada zyskało nową atrakcję

Atrium Promenada oferuje jeszcze więcej rozrywki dla rodzin z dziećmi. Pod centrum handlowym ruszył bezpłatny plac zabaw.

To wielofunkcyjna przestrzeń na świeżym powietrzu zaprojektowana z myślą zarówno o młodszych, jak i starszych użytkownikach.

To również nowe miejsce na mapie Pragi Południe, w którym rodziny mogą spędzić czas wolny w sposób aktywny i wartościowy.

Na młodsze dzieci czeka zabawa w piasku, łatwo dostępna zjeżdżalnia, niskie i bezpieczne huśtawki typu „Bocianie gniazdo” czy też karuzela sprężynowa. Dla starszych przygotowano m.in. rozbudowane zestawy i urządzenia, wyposażone w skośne mosty, ślizgi i panele edukacyjne. Z myślą o rodzicach i opiekunach plac został wyposażony w komfortowe drewniane ławki, na których mogą odpocząć, zrelaksować się czy porozmawiać z sąsiadami obserwując przy tym zabawę dzieci.

Nowa przestrzeń dla rodzin z dziećmi została zaprojektowana w przyjaznej, nowoczesnej stylistyce. Bogata roślinność wzmacnia jej kameralny i przytulny charakter. Teren placu pokrywa bezpieczna nawierzchnia, która zapewnia odpowiednią amortyzację. Plac jest też dobrze oświetlony, dlatego można na nim przebywać również po zmierzchu. Ze względu na komfort i bezpieczeństwo użytkowania przestrzeń jest poddawana codziennej dezynfekcji.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Atrium Promenada, mat.pras.

- Niewątpliwym atutem placu zabaw pod Atrium Promenada jest przeważająca nawierzchnia trawiasta, niskie nasadzenia i drzewa. Zależało nam na tym, by pozostawić na placu jak najwięcej terenu zielonego, dlatego też kolorową nawierzchnię amortyzującą zastosowaliśmy tylko w strefach urządzeń do zabawy. Konstrukcja urządzeń nawiązuje do stalowej bryły budynku tak, by zachować spójność materiałową. Całość utrzymana jest w morskiej kolorystyce. Od teraz wyjście na zakupy z rodzicami będzie dla maluchów podwójną przyjemnością, zapewniając dzieciom masę dobrej i bezpiecznej rozrywki na świeżym powietrzu – mówi Magdalena Anielska, odpowiedzialna za projekt placu z ramienia Elajo.

1

2