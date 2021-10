Atrium Reduta kończy drugi etap modernizacji. Powstała Strefa Wow

W nowo otwartej Strefie WOW dzieci mogą się oddać angażującej zabawie, natomiast rodzice zyskali nowe miejsce do odpoczynku i rozmowy.

Strefa WOW znajduje się w holu głównym na I piętrze galerii, w pobliżu Drogerii Hebe.

Popularne koncepty restauracyjne z uzupełniającym się menu, wartościowa rozrywka, unikalne brandy, swobodna atmosfera i przyjazne, nowoczesne wnętrza pełne zieleni i zrównoważonych rozwiązań architektonicznych – to Atrium Reduta w nowej odsłonie. Kompaktowe, nowoczesne centrum handlowe,

w którym szybko i skutecznie można załatwić wszystkie sprawy – od drobnych usług, przez zakupy, po spotkania przy wspólnym stole czy na rodzinnej, kreatywnej zabawie. Miejsce bliskie i sąsiedzkie, które ugości, zainspiruje, zapewni nowe, unikalne doświadczenia. Doceniane przez wielu klientów za łatwą nawigację, zlokalizowanie większości sklepów na jednym poziomie i kameralną atmosferę.

Strefa WOW to nowatorska i wielofunkcyjna przestrzeń dostosowana do potrzeb zarówno maluchów, jak i starszaków. To, co ją wyróżnia, to wyjątkowa, niespotykana bryła tworząca gigantyczny napis WOW, wypełniona sprawnościowymi atrakcjami.

Na strefę składają się dwie przestrzenie. Pierwszą z nich stanowi unikalny plac zabaw, wizualnie łączący dwa poziomy Reduty i tworzący wrażenie nieograniczonej powierzchni. To miejsce powstałe z myślą o aktywnym wypoczynku starszych użytkowników. Znajdziemy tutaj ukryte w bryle zawiłe labirynty, różnorodne przejścia, ścianki wspinaczkowe, podejścia linowe oraz zakręcone zjeżdżalnie. Druga przestrzeń jest miejscem idealnym do zabawy dla najmłodszych. Dominują w niej miękkie siedziska z pianki o zróżnicowanych kształtach inspirowane sztuką współczesną. Młodsze dzieci mogą się po nich wspinać oraz bawić się na bezpiecznej, miękkiej podłodze. Natomiast rodzice znajdą tu idealne miejsce do odpoczynku.

Strefa WOW utrzymana jest w pozytywnych pastelowych barwach, w otoczeniu bogatej naturalnej zieleni. Przezroczyste ściany placu zabaw dodają bryle lekkości, a rodzicom zapewniają kontrolę nad bawiącymi się starszakami. Autorem projektu jest hiszpańska firma architektoniczna The Leisure Way.

- Strefa WOW dopełnia naszą unikalną propozycję rozrywkową dla rodzin z dziećmi zapewniając różnorodne atrakcje naszym młodym gościom. Na miłośników aktywnego wypoczynku czeka szereg wyzwań sprawnościowych, a na młodszych bezpieczna przestrzeń do spokojnej zabawy i bezkresnego eksplorowania. Wspólnie ze współpracującymi z nami architektami zadbaliśmy o pozytywny klimat strefy – sprzyjający rozrywce i dobrym nastrojom. Wierzę, że to nowe miejsce zapewni dzieciom masę dobrej i bezpiecznej rozrywki przy okazji wyjść na zakupy czy na wspólny obiad z rodzicami – mówi Mariola Chmielewska, dyrektor Atrium Reduta.