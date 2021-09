Atrium Reduta w Warszawie poszerza swoją ofertę

Do grona modowych najemców warszawskiej galerii Atrium Reduta już wkrótce dołączy polska marka CARRY. Przestronny i nowoczesny salon z ofertą odzieży i dodatków dla kobiet, mężczyzn i dzieci zajmie powierzchnię 930 m2.

We wrześniu portfolio centrum wzbogaciła również piekarnia SKALSKI oferująca wysokiej jakości pieczywo i wyroby cukiernicze.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami obiekt przygotowuje się także do uruchomienia nowatorskiej wielofunkcyjnej przestrzeni rozrywkowej dla rodzin z dziećmi - Strefy WOW. Oficjalne otwarcie zaplanowano na 2 października.

- Do grona naszych najemców dołączają dwa polskie brandy o bardzo dużym doświadczeniu i znaczącej grupie lojalnych klientów. Świeże produkty od piekarnio-cukierni SKALSKI są wartością dodaną m.in. dla osób, które wybierają Redutę na miejsce swoich codziennych zakupów spożywczych. Carry z kolei wzmocni naszą propozycję odzieżową oferując bardzo szeroki asortyment ubrań i dodatków w przystępnych cenach – mówi Mariola Chmielewska, dyrektor Atrium Reduta.

Reduta przygotowuje się również do zakończenia drugiej odsłony modernizacji i przebudowy obiektu pod łączącym wszystkie inicjatywy hasłem „WOW”. Zwieńczeniem trwających obecnie prac będzie otwarcie interaktywnej przestrzeń rozrywkowej dla rodzin – Strefy WOW. Autorem projektu jest hiszpańska firma architektoniczna The Leisure Way.

W związku z tym, w ramach akcji „Baw się i jedz” od 20 września do 2 października bilet do kina Cinema 3D lub do BeHappy Muzeum, wejściówka na plac zabaw LIDER lub 72-godzinna wejściówka na siłownię CityFit kosztują jedyne 15 zł. W tej kwocie można również skorzystać z oferty specjalnej nowego food courtu Przystanek Smaku. A już 2 października br. z okazji oficjalnego otwarcia Strefy WOW w Atrium Reduta odbędzie się spotkanie z influencerami, poczęstunek przygotowany we współpracy z najemcami oraz atrakcje dla rodzin z dziećmi w nowej przestrzeni.

Salon marki CARRY oraz piekarnio-cukiernia SKALSKI są zlokalizowane na poziomie 0 galerii.