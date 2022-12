W ostatnią sobotę, 17 grudnia, w gronie nowych najemców Atrium Reduta znalazł się operator sieci sklepów niespożywczych Action.

Gruntownie zmodernizowane centrum handlowe na warszawskiej Ochocie – Atrium Reduta – przyciągnęło w ostatnim czasie wielu nowych najemców.

Reduta to kolejna galeria handlowa w stolicy, która będzie miała u siebie holenderski dyskont Action.

Wcześniej ekspansja marki obejmowała głównie retailparki.

Ostatnie trzy lata to dla centrum handlowego Atrium Reduta gruntowne zmiany modernizacyjne, nowe, odświeżone portfolio najemców, powstanie strefy bezpłatnych warsztatów rozwojowych Piąty Wymiar i niekonwencjonalne działania promocyjne w ramach kampanii otwarcia nowoczesnego foodcourtu Przystanek Smaku nagrodzone w prestiżowym konkursie PRCH Retail Awards 2022. Od ukończenia przebudowy w 2021 roku galeria kontynuuje proces wprowadzania kolejnych zmian i udogodnień, co przyciąga do niej nowych najemców z wielu sektorów działalności. Wśród ostatnich można wymienić chociażby polską markę odzieżową z długoletnią tradycją Quiosque, pierwszy w Polsce, absolutnie nowatorski sklep DVSBL czy odświeżający koncept Prysznic Modowy, a także popularne wśród klientów Salad Story i PrezentMarzeń.

Otwarcie sklepu Action.

W sobotę 17 grudnia nastąpiło wielkie otwarcie sklepu holenderskiej sieci Action – dyskontów niespożywczych, oferujących szeroki, dynamicznie zmieniający się asortyment produktów codziennego użytku, takich jak akcesoria elektroniczne, kuchenne i papiernicze, zabawki, ubrania i kosmetyki. Marka Action istnieje już w 10 europejskich krajach, na polski rynek weszła stosunkowo niedawno, ale bardzo szybko zyskała popularność wśród klientów. Do tej pory sklepy Action były otwierane przede wszystkim w retailparkach, od jakiegoś czasu ekspansja marki obejmuje również galerie handlowe, czego Atrium Reduta jest najlepszym przykładem.

Action zajął lokal o powierzchni 856 mkw. na pierwszym piętrze galerii, zaraz przy strefie WOW – oryginalnym, zamkniętym w bryle wewnętrznym placu zabaw ze strefą wypoczynkową dla rodziców. Podczas otwarcia klienci nowo otwartego dyskontu otrzymali szlagierową torbę Action wielokrotnego użytku, Idealną na zakupy i proekologiczną.

Od zakończenia przebudowy nasz footfall znacząco się zwiększył. Nie ustajemy w staraniach o sprostanie zróżnicowanym potrzebom nowych klientów, co realizujemy poprzez stałe poszerzanie portfolio, organizację nietuzinkowych atrakcji dodatkowych i zapewnianie niezbędnych udogodnień. Współpraca z Action cieszy nas nie tylko z powodu szybko rosnącej popularności marki, ale też dlatego, że oferta sklepu odpowie na dużo potrzeb klientów Reduty, którzy cenią sobie szybkie i wygodne zakupy oraz będą mogli kupić wiele produktów w jednym miejscu. – mówi Anna Tana, Leasing Director Atrium Poland Real Estate.

