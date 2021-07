Atrium Reduta z nową energią. Metamorfoza na miarę czasów

Pod koniec czerwca br. oficjalnie otwarto nową strefę food court Przystanek Smaku w Atrium Reduta. Co zyskali klienci nowej strefy?

Mariola Chmielewska: Przede wszystkim nową jakość i energię, przyjazne, nowoczesne wnętrza pełne zieleni i zrównoważonych rozwiązań architektonicznych, w których znajdują swoje ulubione koncepty restauracyjne z uzupełniającym się menu oraz bezpłatną strefę zabaw dla dzieci sąsiadującą bezpośrednio z food courtem.

Przystanek Smaku w Atrium Reduta, mat.pras.

Zarówno pod kątem architektonicznym, jak i funkcjonalnym Przystanek Smaku został zaprojektowany tak, by sprzyjać spotkaniom i wspólnemu spędzaniu czasu w preferowany dla każdego sposób. Nowy foodcourt zachęci gości nie tylko do zjedzenia posiłku, ale także do spotkań z rodziną, ze znajomymi lub do zorganizowania biznesowego lunchu. Bogactwo zieleni zapewni spokój i relaks zabieganym i zapracowanym mieszkańcom Warszawy oraz zachęci do pozostania w tej kojącej scenerii na dłużej. Szereg zrównoważonych rozwiązań architektonicznych i detali, naturalne elementy wykończenia naładują gości pozytywną energią, wzbudzą dobre emocje, sprzyjając skutecznemu relaksowi.

Jaki był odzew ze strony klientów na i zaraz po otwarciu food courtu? Czy przyjęte założenia sprawdzają się w praktyce?

Oficjalne otwarcie Przystanku Smaku odbyło się 26 czerwca br. W związku z pandemią i obostrzeniami, w ramach komunikacji otwarcia food courtu, zdecydowaliśmy się główny nacisk położyć na zakrojoną na szeroką skalę parasolową kampanię marketingową.

W tym celu zaangażowaliśmy do współpracy najemców świeżo otwartej strefy restauracyjnej. W ramach akcji WEJŚCIE SMAKA! od 26 czerwca br. przez miesiąc restauracje serwują klientom dania specjalne do nabycia w cenie 10 zł. Oferta obejmuje pozycje z menu Silver Dragon, Republiki Burgera, KFC, Mąki i Oliwy oraz Cukierni Sowa.

