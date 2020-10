Atrium Reduta z nowościami na jesień

W salonie marki Sinsay, na prawie 1250 mkw. powierzchni, oprócz oferty modowej dla kobiet

i mężczyzn, klienci znajdą ciekawą propozycję akcesoriów, artykułów dla domu oraz duży dział z ubrankami dla dzieci.



Sinsay znajduje się na I piętrze Atrium Reduta w sąsiedztwie kolejnej nowości – Strefy Gracza

x-kom. Nowo otwarta przestrzeń gamingowa umożliwia fanom rozgrywek przetestowanie na miejscu najnowszego typu urządzeń i rozwiązań dla graczy, w tym gamingowych konsoli, laptopów, monitorów oraz szeregu akcesoriów.



W najbliższym czasie do Sinsay i Strefy Gracza dołączą kolejne nowości – przestronny salon modowy Mohito oraz pierwsze w Warszawie Muzeum Szczęścia i Iluzji – Be Happy Museum. Atrium Reduta jest pierwszym centrum handlowym w Warszawie, które udostępni klientom tę atrakcję i jedyną jej lokalizacją na mapie stolicy. Niepowtarzalna sceneria z kultowymi donatami, ogromnymi słodyczami oraz największy w Polsce basen z piankami Marshmallow sprawią, że w Be Happy Museum będzie można skutecznie oderwać się od rzeczywistości, zrobić niezliczoną ilość zdjęć, a następnie pochwalić się nimi w social mediach. Równie duże emocje czekają na odwiedzających w pokojach iluzji.



- Dużo uwagi poświęcamy jakości naszej oferty i jej odpowiedniemu dopasowaniu do aktualnych oczekiwań lokalnego rynku. Dzięki otwarciu salonu Sinsay po relokacji możemy zaproponować naszym klientom jeszcze bogatszy asortyment marki w atrakcyjnych cenach. Już w listopadzie ofertę modową LPP wzbogaci Mohito. Mocno stawiamy także na innowacyjną propozycję rozrywkową, która skutecznie łączy customer experience offline ze światem online. Dlatego cieszymy się, że to właśnie w Atrium Reduta powstała Strefa Gracza x-kom, która jest urzeczywistnieniem marzeń o własnym pokoju gier każdego fana gamingu. Z niecierpliwością czekamy także na otwarcie Be Happy Museum, które w naszym przekonaniu skradnie serca niejednego miłośnika selfie. Wierzę, że zaproponowane przez nas nowości będą dla naszych gości źródłem ciekawych inspiracji i pozytywnych doświadczeń – mówi Mariola Chmielewska, dyrektor Atrium Reduta.

