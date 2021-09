Atrium Targówek z nowymi najemcami

Na 420 mkw. powierzchni klienci znajdą tysiące produktów znanych marek w atrakcyjnych cenach.

Portfolio galerii wzmocniła również piekarnio-cukiernia Skalski.

Należąca do Pepco Group marka Dealz zadebiutowała na polskim rynku 3,5 roku temu. Jest to koncept sklepów oferujących produkty znanych marek z różnych branż w konkurencyjnych cenach. Nowo otwarty sklep znajduje się przy wejściu C w pobliżu lokalu Pepco.

Piekarnio-cukiernia Skalski z kolei stanowi uzupełnienie oferty spożywczej Atrium Targówek. Polska marka działająca nieprzerwanie od 1959 roku oferuje wysokiej jakości, zdrowe wyroby cukiernicze, pieczywo i torty, tworzone na bazie świeżych, naturalnych składników. W każdym sklepie na bieżąco wypiekane są wyroby ze świeżego, niemrożonego ciasta.