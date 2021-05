Atrium tworzy zewnętrzne strefy stolikowe

Od 15 maja w centrach handlowych Atrium w Polsce ruszają zewnętrzne strefy stolikowe. To kolejne przedsięwzięcie spółki zainicjowane z myślą o wsparciu najemców gastronomicznych.

Pod Atrium Promenada w Warszawie powstała przestrzeń w klimacie beach baru. Białe stoliki, pasiaste leżaki, kosze plażowe, huśtawki w otoczeniu egzotycznej roślinności, oświetlone girlandami i dopełnione drewnianymi dodatkami sprzyjają spotkaniom i wspólnemu jedzeniu. Letnia Republika Smaku z muzyką w tle pozwoli okolicznym mieszkańcom i klientom obiektu oderwać się na dłuższą chwilę, złapać oddech, zrelaksować się i poczuć swobodny klimat w plażowym wydaniu. Strefa jest zlokalizowana przed wejściem do kina Cinema City.

W Atrium Biała w Białymstoku zewnętrzna przestrzeń stolikowa powstała tuż przy strefie restauracyjnej – od strony stawów i molo. Od lipca, wzorem lat ubiegłych, zostanie powiększona o plażę i wakacyjne atrakcje dla klientów. 200 miejsc siedzących udostępni dla swoich gości CH Focus w Bydgoszczy. Tak duża strefa powstała dzięki skutecznej współpracy z najemcami gastronomicznymi, którzy dołączyli do inicjatywy wystawiając swoje stoliki. Od soboty również klienci Atrium Copernicus będą mogli wypocząć i zjeść w zewnętrznej strefie stolikowej na głównym placu, tuż przed wejściem do centrum.

W zewnętrznych strefach gastronomicznych obowiązują zasady reżimu sanitarnego – bezpieczna odległość między stolikami (co najmniej 1,5 m.) oraz limit osób.

- Gastronomia jest jednym z sektorów, które najmocniej odczuły skutki pandemii. Dlatego podejmujemy kolejną inicjatywę w ramach wsparcia naszych najemców restauracyjnych. Jest to też przedsięwzięcie uruchomione z myślą o naszych klientach i sąsiadach centrów Atrium. Wszyscy z utęsknieniem myślimy już o powrocie do możliwej normalności, o wyjściach, spotkaniach, rozmowach, wspólnych posiłkach. Zewnętrzne strefy stolikowe są odpowiedzią na te potrzeby. Zaprojektowane zgodnie z rządowymi wytycznymi, zapewnią komfort i bezpieczeństwo spożywania posiłków zakupionych w lokalach na terenie galerii oraz spędzania wolnego czasu ze znajomymi czy rodziną – mówi Joanna Pintal, Head of Marketing Atrium Poland Real Estate Management.

Zewnętrzne strefy stolikowe będą czynne codziennie w godzinach funkcjonowania centrów handlowych.