Atrium z konkursem dla młodych firm. Można wygrać pop-up

Atrium rusza z konkursem Wygraj po up store. Młode polskie marki mają szanse na otrzymanie darmowej przestrzeni sprzedażowej w Galerii Dominikańskiej we Wrocławiu.

Młode brandy mogą spróbować swoich sił w handlu offline i budowaniu relacji face to face z klientem.

Trzeba zgłosić się do konkursu Wygraj po up store! i zaprezentować swój biznes.

Zwycięzca otrzyma bezpłatnie swój własny lokal w centrum handlowym Atrium na 6 miesięcy wraz z pakietem świadczeń dodatkowych.

W pierwszej odsłonie programu Atrium zaoferuje zwycięskiej marce lokal handlowy w Galerii Dominikańskiej we Wrocławiu. Jest to obiekt o silnej i ugruntowanej pozycji, położony w samym centrum miasta, w pobliżu Rynku i wielu kluczowych szlaków komunikacyjnych. Laureat konkursu otrzyma swój własny sklep bezpłatnie, na okres 6 miesięcy. Ponadto, w tym czasie będzie mógł użytkować części wspólne obiektu bez ponoszenia kosztów (tzw. service charge). W pakiecie od Atrium otrzyma także sfinansowanie pensji pracownika przez

6 miesięcy oraz kosztów wystroju lokalu. Nowy sklep i koncept handlowy zwycięskiej marki zostaną bezpłatnie wypromowane w Galerii Dominikańskiej oraz na jej kanałach cyfrowych.

- Z zaciekawieniem i radością obserwujemy rosnącą liczbę młodych polskich marek. Ich działalność wiąże się ze zrównoważoną modą, recyklingiem i szeroko pojętą ekologicznością. Marki te opierają się na najwyższej jakości surowcach i wspierają polską wytwórczość, prezentując przy tym bardzo dobry design. Jako firma o ugruntowanej pozycji w sektorze handlowym chcemy zwiększyć ich szanse na szybki rozwój i podzielić się naszą wiedzą. Własny sklep w centrum handlowym jest okazją na dotarcie do nowej grupy docelowej i przetestowanie swoich produktów czy usług w bezpośrednim kontakcie z klientem. To otwarcie się na zupełnie nowy, kolejny rozdział w prowadzeniu własnego biznesu, a dla nas szansa na zwiększenie różnorodności i oferty w naszych centrach handlowych – mówi Daria Pawełko, Group Innovation Manager w Atrium Poland Real Estate Management.

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy wejść na stronę www.atriumpopup.pl i wypełnić formularz. Zgłoszenia można przesyłać do 23 listopada br. Szczegółowe zasady konkursu Wygraj pop up store! znajdują się

w Regulaminie.

Atrium w Polsce od wielu lat wspiera młode brandy, często działające wyłącznie online. Marka co roku zaprasza do współpracy przedsiębiorców, którzy poszukują możliwości zaistnienia w fizycznej przestrzeni. Zainteresowanym firmom spółka umożliwia prezentację oferty w ramach pop-up’ów zlokalizowanych na Pasażu Wiecha, pod kompleksem handlowym Wars Sawa Junior. To doskonała okazja do rozmów z klientami i sprawdzenia swoich sił oraz wizji własnego biznesu w tradycyjnej sprzedaży.

Projekt Wygraj pop up store! jest element programu Atrium Razem, którego celem jest wsparcie i integracja lokalnej społeczności oraz wspólne budowanie przyjaznego środowiska rozwoju.