ATS Technology rzuca wyzwanie sklepom convenience

Dodano: 22 lis 2021 08:28

Projekt start-upu ATS Technology to Ultra Convenience – nowy wymiar bezobsługowej sprzedaży 24/7 opartej na mobilnym, modułowym sklepie kontenerowym. Dlaczego ma szansę być „strzałem w 10” i co go odróżnia od poprzedników? O tym co-founderzy: Andrzej Wojciechowicz, Krzysztof Grabowski i Witold Rydzewski.