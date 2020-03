Atut i McDonald’s wzbogacą handel i usługi w Wieliczce

W ostatnich dziesięciu latach liczba mieszkańców powiatu wielickiego wzrosła o 15 procent. Szacuje się, że w samej tylko Wieliczce mieszka 23 500 osób. Osiedlają się tu przede wszystkim krakowianie, poszukujący alternatywy dla metropolii. Prognozy wskazują, że do roku 2050 liczba mieszkańców Wieliczki wzrośnie nawet o 35 procent. Z miejscowości będącej głównie atrakcją turystyczną „w okolicy historycznego Krakowa”, stolica powiatu przekształca się w dynamicznie rozwijające się, atrakcyjne miasto. Za trendem demograficznym podąża oferta handlowo-usługowa.

Już niedługo swoje drzwi otworzy Retail Park ATUT Express Wieliczka, który będzie sąsiadował z nowo otwartą, pierwszą w Wieliczce restauracją McDonald’s. Inwestor wybrał lokalizację w trójkącie pomiędzy ulicami Reformacką, Łąkową i drogą krajową 94, 5 minut od zjazdu z autostrady A4 z kierunku Katowic i Rzeszowa. Wspólnie z McDonald’s stworzy uzupełniającą się ofertę handlowo–usługową z dogodnym dojazdem środkami komunikacji miejskiej. Dla osób wybierających własny transport, dostępny będzie parking z ponad 120 miejscami postojowymi.

- The Blue Ocean Investment Group do tej pory zrealizował ponad 60 obiektów handlowych w Polsce. Retail Park ATUT Express Wieliczka to nasz najnowszy projekt. W pełni wykorzystujemy potencjał lokalizacji w miejscu przecięcia ważnych szlaków komunikacyjnych, a także bezpośrednie sąsiedztwo popularnego miejsca spotkań, jakim jest pierwsza w Wieliczce restauracja McDonald’s. Wyjątkowa lokalizacja w połączeniu z bogatą ofertą handlowo-usługową samego obiektu i pozytywnym wizerunkiem atrakcyjnego turystycznie miasta, gwarantują wysoką odwiedzalność. Dlatego też Retail Park ATUT Express Wieliczka jest już w całości skomercjalizowany. Obecnie trwają prace, które pozwolą nam na otwarcie inwestycji w lipcu tego roku – mówi Wojciech Cieślak, Prezes Grupy BOIG.

Wśród najemców Retail Park ATUT Wieliczka znajdują się takie marki, jak Biedronka, Media Expert, Rossmann, TEDi, PEPCO, Kik oraz Apteka Dbam o Zdrowie. Całkowita powierzchnia najmu to prawie 5 000 mkw..

- Wciąż dynamicznie rozwijamy sieć restauracji McDonald’s w Polsce. Województwo małopolskie to dla nas istotny kierunek rozwoju. Obecnie działa tu już 37 naszych lokali, ale nowo otwarty obiekt w Wieliczce jest pierwszym w tym mieście. W ciągu pierwszego miesiąca naszej działalności w Wieliczce odnotowaliśmy rekordową liczbę ok. 75 tysięcy gości, którzy odwiedzili naszą restaurację. W dalszym ciągu widzimy potencjał w tej lokalizacji. Wierzymy, że popularność naszej restauracji w Wieliczce będzie się utrzymywać na stałym, wysokim poziomie również z uwagi na sąsiadujący Retail Park ATUT Express Wieliczka – podkreśla Patrycja Pazio, Corporate Relations Specialist McDonald’s Polska.