Klienci podwrocławskiego Auchan Bielany od 16 lipca mogą zrobić zakupy w odnowionym i powiększonym salonie marki Monnari. Dwukrotnie większa powierzchnia handlowa sprawia, że marka może lepiej wyeksponować swoją ofertę.

Monnari we pod Wrocławiem ma nowy sklep w Auchan Bielany.

Odnowiony salon Monnari zajął lokal o powierzchni 454 mkw.

Do Auchan Bielany niedawno wyłączyły marki Rossmann oraz JYSK.

W ostatnich kilku miesiącach dolnośląskie Auchan Bielany wprowadziło wiele zmian do swojej oferty handlowej. W obiekcie swoje salony otworzyły znane przez klientów marki Rossmann oraz JYSK. Z kolei marka Monnari, obecna w Auchan Bielany od 2018 roku, zdecydowała się na dwukrotne powiększenie powierzchni swojego sklepu i obecnie zajmuje lokal o powierzchni 454 mkw.

– Zespół Nhood Polska, który zarządza Centrum Handlowym Auchan Bielany dokłada starań, by najemcy obecni w tym obiekcie mogli rozwijać swój biznes i wzmacniać lojalność klientów. Dlatego cieszy nas, gdy marki decydują się na powiększenie swoich salonów i ułatwiamy im to zadanie. Dzięki temu klienci mogą korzystać z bardziej rozbudowanej oferty i komfortowych zakupów – mówi Karina Slawik-Koźlik, Property Manager w Centrum Handlowym Auchan Bielany.

Monnari to polska marka odzieżowa, obecna na rynku od 25 lat. Kolekcje dostępne w sklepach firmowych i online składają się z autorskich projektów, opracowywanych przez zespół doświadczonych projektantów. Klientki doceniają staranne wykończenia ubrań i dodatków, różnorodność modeli, a także dostępność rozmiarów od 36 do Plus Size.

Salony marki Monnari można znaleźć w 18 obiektach należących do Ceetrus Polska, którymi zarządza Nhood Polska. Są wśród nich centrum Handlowe Auchan Bielsko-Biała, Centrum Handlowe Auchan Bydgoszcz, Centrum Handlowe Auchan Gdańsk, Centrum Handlowe Auchan Hetmańska, Centrum Handlowe Auchan Kołbaskowo, Centrum Handlowe Auchan Komorniki, Centrum Handlowe Auchan Krasne, Centrum Handlowe Auchan Mikołów, Centrum Handlowe Auchan Piaseczno, Centrum Handlowe Auchan Produkcyjna, Port Rumia Centrum Handlowe Auchan, Centrum Handlowe Auchan Swadzim, Centrum Handlowe Auchan Wałbrzych, Centrum Handlowe Auchan Bielany, Galeria Bronowice oraz Galeria Łomianki.

Dolnośląskie Auchan Bielany działa na rynku nieruchomości komercyjnych od dwóch dekad, a jego klienci doceniają wygodę zakupów i zróżnicowaną ofertę obiektu obejmującą modę, obuwie, drogerie, produkty wyposażenia wnętrz, elektronikę i AGD, a także usługi i gastronomię. Na terenie obiektu znajduje się również hipermarket Auchan i całodobowy klub fitness Just GYM. W bezpośrednim sąsiedztwie centrum handlowego mieszczą się sklepy Leroy Merlin, Agata oraz Decathlon.

Za współpracę z najemcami należącego do Ceetrus Polska obiektu odpowiada zespół Nhood Polska.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl