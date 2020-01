Auchan Bielany zyskało klub sieci Just GYM

Od 17 stycznia w zarządzanym przed Ceetrus Polska Centrum Handlowym Auchan Bielany działa klub fitness Just GYM. To pierwsza placówka sieci w tym regionie i druga lokalizacja w obiektach zarządzanych przez Ceetrus Polska.

Współpraca Ceetrus Polska z siecią Just GYM trwa od września 2017 roku. Wtedy odbyło się otwarcie klubu fitness na terenie Centrum Handlowego Auchan Płock. Od 17 stycznia z kolejnej placówki sieci Just GYM mogą korzystać klienci dolnośląskiego Centrum Handlowego Auchan Bielany.

– Dążymy do tego, by oferta zarządzanych przez Ceetrus centrów handlowych rozszerzała się nie tylko pod względem dostępnych w nich marek modowych i usług, ale również najemców oferujących rozrywkę i możliwość spędzenia wolnego czasu. Dlatego cieszę się, że sieć klubów Just GYM zdecydowała się otworzyć swoją placówkę w kolejnym naszym obiekcie – mówi Teresa Pieczonka, senior leasing manager w Ceetrus Polska.

Klub Just GYM Wrocław w Centrum Handlowym Auchan Bielany jest czynny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Na powierzchni 2,4 tys. mkw. zwolennicy aktywnego spędzania czasu mogą korzystać z ponad 200 urządzeń kardio, maszyn półwolnych i siłowych oraz 12 różnorodnych stref, m.in. treningu funkcjonalnego, HIIT (ang. High Intensity Interval Training), wolnych ciężarów czy sztuk walki. Klub Just GYM oferuje także różnorodne zajęcia grupowe, m.in. Just MOBILITY, Just PILATES, Just CROSS, Just STRETCH czy Just FITBALL.

Klub Just GYM zajmuje rozległą przestrzeń na pierwszym piętrze Centrum Handlowego Auchan Bielany. Klub dostępny będzie dla klientów zarówno od strony pasażu galerii handlowej, jak też z zewnątrz od strony parkingu. Zewnętrzne wejście do klubu będzie otwarte również poza godzinami pracy galerii handlowej i w niedziele niehandlowe. Dodatkowo w najbliższym czasie dla klientów klubu Just GYM uruchomiona zostanie winda z wejściem na poziomie parkingu.

Just GYM to ogólnopolska sieć automatycznych klubów fitness działających w formule 24h/7/365. Projekt charakteryzuje połączenie wysokiej jakości usług oraz niskiej ceny przy zachowaniu pełnej dostępności. Każdy klub zbudowany jest z 12 unikalnych stref łączących się w jednolitą całość przy zachowaniu całkowitej swobody open space. Spółka rozpoczęła swoją działalność w 2017 roku.