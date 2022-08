Auchan chce sprzedać działki przy Galerii Bronowice w Krakowie

Galeria Bronowice to jedna z największych galerii handlowych w Krakowie, zlokalizowana przy ulicy Stawowej, nieopodal Ronda Ofiar Katynia. Działki przy tej galerii w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczone są pod zieleń. Spółka Auchan – ich właściciel, zaproponowała miastu, by kupiło od nich siedem działek. Docelowo mógłby tam powstać na przykład park.

Rzeczywiście Urząd Miasta Kraków rozważa sfinalizowanie transakcji. Najpierw jednak swoją rolę muszą jednak odegrać procedury. Miasto musiałoby uzasadnić zakup tych działek oraz określić możliwości ich wykorzystania na konkretny cel. Obecnie w ratuszu trwają konsultacje na ten temat - informuje portal lovekrakow.pl. Wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig poinformował, że Wydział Skarbu Miasta wystąpił do merytorycznych wydziałów oraz jednostek miejskich o wydanie opinii w sprawie celowości pozyskania tej nieruchomości. Dokumenty zebrane w toku postępowania stanowić będą podstawę do rozpatrzenia wniosku.

Gdyby Kraków pozyskał działki w sąsiedztwie Galerii Bronowice i miał zabezpieczone wcześniej środki na ten cel w budżecie to kolejnym etapem byłoby przystąpienie Zarządu Zieleni Miejskiej do przeprowadzenia konsultacji społecznych związanych z wizją tego, jak ma wyglądać park. Kolejne kroki to sporządzenie koncepcji, projektu i finalnie realizacja inwestycji.

Zarówno Michał Drewnicki, wiceprzewodniczący rady miasta, jak i Piotr Kempf, szef Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, uważają, iż w rejonie Galerii Bronowice mieszkańcom Krakowa, zwłaszcza dzieciom i młodzieży, brakuje ogólnodostępnych zielonych terenów. Należy zaznaczyć, że najbliższym miejskim w tej części miasta parkiem jest park Krowoderski