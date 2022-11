W okresie przedświątecznym Auchan Retail Polska z myślą o klientach poszukujących upominków na Mikołajki i pod choinkę, oferuje szeroką gamę ekologicznych zabawek.

W ofercie przygotowanej z troską o środowisko znajdują się zabawki drewniane z certyfikatem FSC.

Są też pluszaki z materiału pochodzącego z recyklingu butelek pet.

A także kreatywne, stymulujące rozwój, zabawki Montessori.

Okres przedświąteczny to czas intensywnych zakupów, klienci często stają przed dylematem, jaki prezent wybrać dla swoich pociech. Tegoroczna oferta Auchan zawiera szeroki wachlarz produktów pozwalających zaspokoić różne potrzeby.

W tym roku w okresie przedświątecznym oferujemy klientom szeroki wybór ekologicznych zabawek w bardzo dobrej cenie. Zachęcamy naszych klientów do świadomych zakupów, aby podkreślić, że kupując prezent przyjazny środowisku realnie wpływamy na jego ochronę i uczymy także dzieci troski o naszą Planetę. Mamy nadzieję, że klienci docenią różnorodność oferty i znajdą upominki, które sprawią radość ich najbliższym i pozwolą spędzić wspólnie magiczny czas Świąt – mówi Hanna Bernatowicz, dyrektor komunikacji Auchan Retail Polska.

W świątecznej ofercie Auchan dla dzieci znajduje się wiele kreatywnych zabawek stymulujących rozwój, lalki i akcesoria, pojazdy i figurki bohaterów bajek, gry planszowe i puzzle, klocki, zabawki interaktywne, zabawki dla niemowląt.

Szczególną uwagę warto zwrócić na gamę zabawek marki własnej Auchan One Two Fun. Są to wysokiej jakości, stymulujące rozwój, trwałe i bezpieczne zabawki w przystępnych cenach, przeznaczone dla dzieci w różnym wieku. Klienci poszukujący zabawek przyjaznych środowisku mogą wybrać drewniane z certyfikatem FSC oraz pluszaki wykonane z materiału pochodzącego z recyklingu butelek pet. Także opakowania produktów marki własnej One Two Fun wykonane są z papieru z recyklingu z drewna pochodzącego z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony.

W ofercie pluszaków ważne miejsce zajmuje Bóbr Julek – już po raz trzeci bohater przedświątecznej akcji charytatywnej sieci, odbywającej się w tym roku pod hasłem Z Julkiem Bobrem zostań przyjacielem lasu. Obecnie Bóbr Julek, jako przyjaciel lasu, któremu bliska jest ochrona środowiska, w 90 procentach wykonany jest z butelek z recyklingu. Całkowity dochód ze sprzedaży każdej maskotki przeznaczony zostanie na nasadzenie 10 tys. drzew w otulinie Parku Narodowego Gór Stołowych.

W świątecznym asortymencie dla najmłodszych znajdują się także zabawki wyprodukowane zgodnie z założeniami metody Montessori, zachęcające dzieci do aktywności i zdobywania nowych umiejętności zgodnie z pedagogiką Montessori.

