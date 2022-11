Auchan Retail Polska kontynuuje proces digitalizacji sieci i wdraża elektroniczny system etykiet cenowych (ESL).

System etykiet cenowych (ESL) pozwala na automatyzację zmian cen produktów na półkach sklepowych w czasie rzeczywistym.

Optymalizacja tego procesu ma na celu zapewnienie klientom zawsze aktualnej informacji o produkcie i jego cenie jak również optymalizację kosztów związanych z wymianą etykiet w tradycyjny sposób.

Testy systemu ruszyły z początkiem listopada w supermarkecie Auchan w Katowicach przy ul. Ligonia.

Technologicznym partnerem projektu jest firma Hanshow.

Elektroniczny system etykiet cenowych (ESL) pozwala na zapewnienie bardzo wysokiej jakości informacji kierowanych przez sklep do jego klientów Każda z etykiet połączona jest poprzez Wi-Fi z systemem zarządzania towarami Auchan, dzięki czemu wszystkie zmiany wprowadzane są w sposób automatyczny, praktycznie w czasie rzeczywistym. Umożliwia to np. łatwe zarządzanie promocjami w ciągu dnia i w określonych godzinach. System pozwala na zmianę nawet do 10 tys. cen w ciągu zaledwie godziny, w znaczący sposób optymalizując cały proces - eliminowane są koszty związane z wymianą etykiet papierowych, sprawdzaniem cen na półkach i usuwaniem błędów w cenach. Weryfikacja poprawności działania systemu zajmuje pracownikowi kontrolującemu określony obszar cen około 30 minut dziennie.

Wprowadzenie elektronicznych etykiet cenowych w pierwszym z naszych sklepów spotkało się z bardzo dobrym odbiorem zarówno po stronie jego pracowników, jak i klientów. Ci pierwsi doceniają zwłaszcza znaczącą oszczędność czasu, który teraz mogą poświęcić na inne działania operacyjne w sklepie. Z kolei dla klientów liczy się gwarancja rzetelnej i aktualnej informacji, a to przekłada się na wzrost ich satysfakcji z dokonywanych zakupów. Elektroniczne cenówki to również wyraz naszej troski o środowisko naturalne, z uwagi na mniejsze zużycie energii i papieru, dlatego tym bardziej cieszy nas, że już wkrótce wprowadzimy ten system w kolejnych sklepach naszej sieci – liczymy, że spotka się z równie dobrym przyjęciem. – mówi Małgorzata Piekarska, dyrektor Klienta, Marki i digitalizacji w Auchan Retail Polska.

System elektronicznych etykiet cenowych wdrażany jest jako projekt pilotażowy – w następnej kolejności pojawi się w hipermarkecie Auchan Katowice 3 Stawy oraz w supermarkecie Auchan przy ul. Sokołowskiej w Warszawie. Po zakończeniu fazy pilotażowej zostanie określony konkretny plan wdrożenia systemu w pozostałych lokalizacjach sieci Auchan.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl