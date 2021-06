Auchan Retail Polska wprowadza kolejne rozwiązanie e-commerce

Nowa usługa pozwala na składanie zamówień na stronie www.auchan.pl, a następnie odbiór zakupów prosto do bagażnika samochodu.

Z rozwiązania od 1 czerwca br. korzystają klienci hipermarketu Auchan Poznań Komorniki. Wyboru mogą dokonywać z listy ponad 8 000 produktów dostępnych w ramach usługi. Zakupy dostarczane są im w zaledwie 5 minut od chwili podjechania na specjalnie wyznaczone stanowisko A_Drive na sklepowym parkingu.

- (...) Wprowadzona w ubiegłym roku usługa click&collect, pozwalająca zamówić produkty online i odebrać je w we wskazanym sklepie, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem – dziś mamy już 96 takich punktów odbioru w całym kraju. Teraz idziemy o krok dalej, dając klientom możliwość wyboru kolejnej formy dostawy zakupów – tym razem wprost do bagażnika samochodu, tak by jak najlepiej dostosować je do ich indywidualnych potrzeb - mówi Małgorzata Piekarska, Auchan Retail Polska.

