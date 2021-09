Auchan rusza ze sprzedażą internetową na Górnym Śląsku

To kolejny region Polski, po Warszawie i Wrocławiu, w którym zakupy zamówione online będą dostarczane bezpośrednio do domów klientów. Równocześnie staną się one jeszcze łatwiejsze i wygodniejsze, dzięki połączeniu dotychczasowych platform zakupowych sieci pod wspólnym adresem.

Nową usługą objętych będzie ponad milion klientów, mieszkańców 8 miast na terenie Górnego Śląska: Katowic, Zabrza, Bytomia, Rudy Śląskiej, Chorzowa, Siemianowic Śląskich, Świętochłowic i Mikołowa,

- Auchan obecne jest na rynku e-grocery w Polsce od ponad 10 lat. Zakupy przez Internet są kluczowym elementem strategii rozwoju biznesu naszej firmy, dlatego stale inwestujemy w rozwiązania e-commerce. Cieszymy się, że teraz także mieszkańcy Górnego Śląska będą mogli korzystać z tej wygodnej i bezpiecznej ścieżki zakupowej. Jeszcze w tym roku chcemy rozszerzyć tę usługę na kolejne miasta. W najbliższych tygodniach startujemy ze sprzedażą internetową w Krakowie. Połączenie platform zakupowych w jeden wspólny adres: zakupy.auchan.pl z pewnością zostanie docenione przez klientów i wierzę, że w Warszawie szybko się do tej zmiany przyzwyczają – komentuje Małgorzata Piekarska, Dyrektor Marki/Klienta/Data/ Digital/IT Auchan Retail Polska.