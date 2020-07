Auchan stawia na rozwój e-handlu. Glovo dostarczy zakupy w godzinę

Partnerstwo to pozwoli Auchan Retail przyspieszyć rozwój usług e-handlu firmy. Dla Glovo oznacza to możliwość wzmocnienia pozycji w lokalnych dostawach do domu. Obie firmy zapowiadają możliwość rozszerzenia zasięgu partnerstwa o kolejne kraje.

Klienci Auchan w Polsce, Hiszpanii, Portugalii i Ukrainie, będą mogli składać zamówienia online, z gwarancją dostawy przez kurierów Glovo w ciągu godziny ze sklepów sieci objętych usługą. Sklepy te będą równocześnie pełniły rolę magazynu i miejsca kompletowania zamówienia klienta.

Rozpoczęcie współpracy w poszczególnych krajach rozpocznie się latem tego roku.

Wiele z nowych trendów konsumenckich, które można było zaobserwować jeszcze przed kryzysem pandemii, zdecydowanie umocniło się podczas ostatnich miesięcy. Spora część klientów dokonała swoich pierwszych zakupów online właśnie z uwagi na koronawirusa, a biorąc pod uwagę wygodę tego kanału, można założyć że nadal będzie go wybierać - komentuje Gerard Gallet, dyrektor generalny Auchan Retail Polska. - Już prawie 10 lat temu uruchomiliśmy sprzedaż online, mamy więc w tej materii szerokie doświadczenie, nieustannie też inwestujemy w rozwiązania e-commerce i rozszerzamy nasze usługi, jak chociażby rezerwacja zestawów, czy click&collect. Cieszymy się, że udało się nam nawiązać strategiczną współpracę z Glovo. Działania te są częścią transformacji cyfrowej naszej sieci - dodaje.