Auchan umacnia pozycję na rynku hipermarketów w Polsce

Dodano: 29 wrz 2020 12:08

W 2019 roku Auchan Polska wykazał istotną poprawę wyników finansowych w stosunku do poprzedniego roku. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 3,1 proc. do poziomu 11 048 mln zł, co pozwoliło spółce wzmocnić wiodącą pozycję na rynku hipermarketów w Polsce.