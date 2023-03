Auchan zaprzecza informacjom o planach otwarcia nowego sklepu MyAuchan w Rosji. W zamian mówi o rebrandingu działającego już marketu.

Nowy sklep pod szyldem Mój Auchan ma oferować asortyment około 900 artykułów, z czego 90 proc. będą stanowić produkty pod markami własnymi - podał Reuters za rosyjskim oddziałem sieci.

W ofercie Mojego Auchan znajdą się prawie wyłącznie produkty marek własnych.

Auchan dementuje te informacje.

Przypomnijmy, Auchan planował otworzyć nowy sklep, który sprzedawałby prawie wyłącznie towary marek własnych - informował Reuters, powołując się na oświadczenie Auchan Retail Russia.

Sieć ma w tym kraju 230 sklepów. Detalista funkcjonuje na rynku rosyjskim od 2002 roku. Jest to trzeci co do wielkości rynek firmy, po Francji i Chinach.

Agresja Rosji na Ukrainę spowodowała, że wiele firm na znak protestu opuściło rosyjski rynek. Francuskie przedsiębiorstwa handlowe jednak się do tego nie paliły. Auchan wciąż działa na terytorium państwa-agresora.

Francuski detalista kategorycznie zaprzecza otwarciu nowego sklepu w Rosji.

Auchan nigdy nie miał projektu podwojenia liczby sklepów w Rosji. Ta „informacja” nie pojawia się nigdzie w komunikacji ani w planach strategicznych Auchan Rosja czy Auchan Retail - poinformował Auchan w oświadczeniu.

Firma podała również, że Auchan Retail wstrzymał wszelkie inwestycje w swoją rosyjską spółkę zależną. Ponadto, przestrzega warunków obowiązujących embargo i listy sankcji listu - działa w ścisłych ramach prawa.

Rebranding zamiast nowego sklepu

Firma tłumaczy, że Auchan Rosja ogłosił 9 marca rebranding istniejącego sklepu (Attak brand) w Moskwie pod marką „MyAuchan”, którą zainaugurowano w tym kraju w… 2016 roku.

Tym samym Auchan Retail pozostaje wierny swojemu zobowiązaniu do pozostania otwartym na Ukrainie i Rosji, aby umożliwić ludności cywilnej tych krajów nadal mieć dostęp do wysokiej jakości żywności po uczciwej cenie. Ta misja będzie kontynuowana - informuje Auchan.

Kontrowersje wokół sieci

W lutym dziennik "Le Monde" poinformował, że francuska sieć hipermarketów zaopatruje rosyjskich żołnierzy na ukraińskim froncie. Zgodnie z prawem międzynarodowym, jedynie pomoc cywilom w czasie konfliktów jest uznawana za pomoc humanitarną. Wspieranie jednej ze stron może spowodować nałożenie na Auchan sankcji i doprowadzić do konieczności opuszczenia przez firmę rosyjskiego rynku. - Auchan stał się bronią rosyjskiej agresji przeciw Ukrainie – oświadczył szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba, komentując te doniesienia.

