Auchan w Piasecznie otwiera się dla swoich klientów w nowej odsłonie – zmodernizowany według innowacyjnego konceptu, z myślą o potrzebach konsumenta dziś i wizją rynkowych trendów jutra.

Wprowadzone zmiany pozwolą na funkcjonowanie hipermarketu nie tylko jako miejsca robienia zakupów.

Auchan stanie się formą przyjaznej i nowoczesnej przestrzeni życiowej, oferującej zupełnie nowe doświadczenia zakupowe.

Koncept nadal wykorzystuje atuty marki, jakimi są najniższe ceny i wyjątkowo szeroki wybór produktów.

Wprowadza równocześnie innowacyjne rozwiązania w zakresie prezentacji oferty, sposobu przemieszczania się klienta, czy nowych form płatności i obsług.

Wszystko dla jeszcze wyższego komfortu zakupów, który dodatkowo podnosić będzie rozbudowana strefa gastronomiczna, czy miejsca animacji dla całych rodzin.

„Wymyślenie hipermarketu na nowo” – taki cel postawiliśmy sobie przystępując do prac nad wdrażaną dziś nową koncepcją. Nieustannie dbamy o siłę nabywczą polskiego konsumenta, oferując najniższe ceny - co regularnie potwierdzają niezależne rankingi. Mamy natomiast świadomość jak dynamicznie ewoluuje świat konsumenta, a to wymaga także ewolucji konceptów sprzedażowych. Chodzi nie tylko o zastosowanie nowych technologii, innowacyjnych rozwiązań, czy budowanie oferty z myślą o wyborach coraz bardziej świadomego konsumenta, ale też o stworzenie przyjaznej, komfortowej przestrzeni, w której zupełnie nowe doświadczenia zakupowe będą źródłem przyjemności i wielu pozytywnych emocji. Przeprowadzenie tak gruntownej przebudowy hipermarketu było dużym wyzwaniem dla ekipy sklepu w Piasecznie przez ostatnie kilka miesięcy. Tym serdeczniejsze są moje słowa uznania i podziękowanie za osiągnięty efekt, który jest dla nas powodem do dumy. Nie mam wątpliwości, że ten efekt zostanie doceniony także przez naszych klientów – mówi Gérard Gallet, dyrektor generalny Auchan Retail Polska.

Jednym z podstawowych założeń nowego konceptu było przekształcenie hipermarketu w sposób, który pozwoli klientom czuć się w nim bardziej komfortowo. Ścieżki zakupowe zaprojektowane zostały tak, by pozwolić na wybór krótszej lub dłuższej drogi, w zależności od preferencji klienta w danej chwili. Uwzględniają też różne zintegrowane misje zakupowe - zapewniając przy tym klientom przyjemność odkrywania, czy dodatkowe atrakcje - dzięki punktom animacji dla rodzin i dzieci, które przecinają trasy zakupowe. W Strefie Kuchnia obejrzeć można pokazy przygotowywania potraw i przetestować produkty z oferty AGD, a w specjalnie zaprojektowanej dla dzieci strefie animacji wziąć udział w kreatywnych warsztatach, obejrzeć pokaz zabawek, czy po prostu dobrze spędzić czas w przyjaznej atmosferze.

Zmiany w umeblowaniu sklepu, zwłaszcza wprowadzenie niższych mebli i o zróżnicowanej wysokości, tworzą bardziej przyjazne warunki zakupu, dodają też wnętrzu atrakcyjności. Znaczenie ma również nowy sposób ekspozycji produktów, przykładowo w dziale warzyw i owoców klient poczuje się jak na targu, z kolei w dziale z alkoholem, jak w sklepie specjalistycznym, dzięki zastosowaniu typowego dla takich sklepów wyposażenia. Tu klienci będą też mogli zasięgnąć porady sommeliera. Szafy chłodnicze do sezonowania mięsa, w które wyposażony został dział mięsny, zrobią wrażenie na każdym smakoszu, zwłaszcza doceniającym produkty pochodzące ze zrównoważony hodowli. Kąciki Konesera z ofertą wyselekcjonowaną dla klientów szukających wyjątkowych produktów - wyróżnione w każdym z działów spożywczych - podkreślają charakter premium tej oferty, a rozbudowana ekspozycja Strefy BIO szczególnie bogatą ofertę produktów, przygotowaną z myślą o ważnych dziś wśród konsumentów trendach.

Rewolucyjną zmianą wprowadzoną zgodnie z nowym konceptem jest stworzenie nowego układu specjalnych pełnych życia stref, dostępnych wprost z obu wejść do sklepu, tak by oferować wyjątkowe doświadczenia zakupowe - angażując i inspirując klientów już na początku ich ścieżki zakupowej.

Po lewej stronie od wejścia pojawiła się tętniąca życiem Strefa BISTRO oraz rozbudowany Świat Produktów Świeżych, a po prawej stronie sklepu nowa Strefa Home & Deco oraz Strefy Sezonowe, w których dynamicznie zmieniające się sezonowe produkty i aranżacje wnoszą efekt nowości, pobudzając ciekawość i zachęcając do odkrywania oferty sklepu.

Prawdziwą rewolucję przeszła lewa strona hipermarketu, czyli strefa dedykowana produktom świeżym - w tym produktów PEWNI DOBREGO, pochodzących z upraw i hodowli kontrolowanych, bez antybiotyków i pestycydów. Dużą nowością jest tu rozbudowana część gastronomiczna, czyli Strefa BISTRO, w której znajdują się Stekowania, Pizzeria, Pierogarnia i Cukiernia.

Klienta po wejściu od lewej strony przyciąga Strefa Bistro i Kącik kulinarny, w którym robione na miejscu potrawy dostępne są zarówno w galerii, jak i w sklepie. To doświadczenie zapachów świeżo przygotowanych potraw dostarcza klientom pierwszych przyjemnych doznań. Warto dodać, że także w części samoobsługowej znajdzie szczególnie szeroką gamę dań gotowych. Dział RYBY - nasza flagowa propozycja - jest teraz od razu widoczny dla wszystkich wchodzących do sklepu klientów, to duża zmiana. Dział OWOCE-WARZYWA z ofertą “jak na targu” i nowym układem mebli pozwala na swobodne przechodzenie i szukanie produktów oraz inspiracji - przede wszystkim sezonowych. Nowe meble w dziale PIEKARNIA, oferującym sprzedaż tradycyjną i w samoobsłudze, pozwalają na lepsze wyeksponowanie wypiekanego przez nas na miejscu pieczywa – jak zawsze, bez polepszaczy i na zakwasie – cieszącego się wśród klientów ogromnym uznaniem. Na nowo zaprojektowane zostały też stoiska WĘDLIN i SERÓW, tak by umożliwić jeszcze lepszą ekspozycję szerokiego wyboru produktów – zarówno marki Auchan i Pewni Dobrego, jak i innych cenionych producentów - mówi dyrektor sklepu, Marcin Herbaczewski.

Wejście po prawej stronie na halę sprzedaży prowadzi wprost do Strefy Home & Deco oraz Stref Sezonowych, które stały się już znakiem rozpoznawczym Auchan. Ich duża atrakcyjność wynika zarówno z ciekawego doboru asortymentu i szczególnie bogatej oferty, jak i samej aranżacji przestrzeni oraz efektu ciągłego zaskakiwania - oferta stref sezonowych zmienia się średnio co dwa tygodnie.

Dział MAJSTERKOWANIA i dział ARTYKUŁÓW DLA ZWIERZĄT zostały poszerzone i oferują bogaty wybór produktów po niskich cenach. Świat SPORTU proponuje produkty sportowe oraz ubrania sportowe marki Auchan In Extenso, które w szerszej gamie oferowane są w Świecie Tekstyliów Auchan tuż obok działu BIŻUTERIA. Dział ZABAWKI wzbogacony został o specjalnie wydzieloną, pełną życia przestrzeń zabaw dla dzieci - miejsce animacji, edukacji i innych aktywności.

Świat OGRODU to przestrzeń dla pasjonatów kwiatów, roślin doniczkowych - miejsce kojarzone z przyjemnością, czasem wolnym, zdrowym trybem życia i dbaniem o otoczenie. To miejsce centralne sklepu.

Dla komfortu klientów powiększono dedykowaną strefę kas samoobsługowych. Obecnie mogą szybko dokonać płatności w 31 nowoczesnych, przyjaznych i funkcjonalnych kasach samoobsługowych, lub w 33 nowoczesnych kasach z obsługą.

Na szczególne podkreślenie zasługują zmiany dokonane w Strefie Obsługi Klienta związane z poprawą komfortu oraz ofertą pełnego wachlarza usług: od pocztowych poprzez click & collect, czy współpracy z TOO GOOD TO GO i Glovo. Dodatkowo, w wyposażonej w wygodne meble strefie obsługi klienta został wprowadzony system automatyzacji obsługi, który pozwala znacząco skrócić czas oczekiwania.

Warto również podkreślić aspekty proekologiczne po przebudowie: wymieniono nowe oświetlenie na LED oraz wprowadzono dynamiczny i sterowalny system oświetlenia hali sprzedaży polegający na automatycznym dostosowaniu natężenia oświetlenia do pory dnia i zadanego programu pracy. Wymieniono instalację chłodnictwa spożywczego z freonowej na CO2, co również wpłynie na obniżenie śladu węglowego. Wszystkie meble chłodnicze są wyposażone w zamykane, szklane drzwi, wentylatory EC oraz oświetlenie LED. Odzysk ciepła technologicznego z instalacji chłodniczej jest przeznaczony na podgrzanie ciepłej wody użytkowej. Nowoczesne rozwiązania w maszynowni chłodniczej pozwalają na obniżenie zużycia prądu względem klasycznej instalacji CO2 o kilkanaście procent. Sklep korzysta jedynie z zielonej energii.

Dodatkowo w sklepie uruchomiono recyklomat, który pozwala na zbieranie opakowań szklanych oraz butelek plastikowych, a w przyszłości również puszek aluminiowych. Klient ma również możliwość dokonywania zakupów do własnego opakowania, zwłaszcza na Działach Tradycyjnych (na wagę). Sklep nie marnuje żywności - specjalna strefa “Nie marnujemy-ratujemy!” oferuje produkty z krótką datą ważności po bardzo niskich cenach.

Hipermarket Auchan w Piasecznie jest czynny w godzinach od 6.30 do 22.00 od poniedziałku do soboty.

