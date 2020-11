Auchan z nowymi rozwiązaniami na rzecz optymalizacji dostaw

W odpowiedzi na rosnące oczekiwania klientów sieć rozwija nowe kanały sprzedaży, łącząc zakupy fizyczne i online. By sprostać tym wyzwaniom łańcuch dostaw Auchan musi być niezawodny i efektywny.



Badania CHEP wykazały, że zastąpienie białej palety plastikową paletą CHEP pozwoliło skrócić czas przyjęcia dostawy o 39 proc, zwiększyć efektywności procesów sklepowych o 64 proc., jak również wyeliminować zbędne procesy w operacjach magazynowych Auchan, takie jak kontrola palet, obrót kwitami paletowymi, czy zwrot palet do dostawców. W ramach współpracy zbadano każdy etap łańcucha dostaw Auchan – od produkcji po dostarczenie produktów do sklepu.

- Wdrażamy różnorodne narzędzia, od analiz end-to-end poprzez przygotowanie wirtualnych koncepcji nowych rozwiązań. Wykorzystując naszą wiedzę i nowoczesne technologie, jak wirtualny sklep, przybliżamy wartości jakie nasze rozwiązania dostarczają dla różnych kategorii produktowych i w różnych formatach sprzedażowych. Korzystając z tych doświadczeń możemy jeszcze lepiej i efektywniej odpowiadać na zmieniające się potrzeby klientów. – mówi Jacek Sałaciński, Retail Key Account Manager w firmie CHEP.

Auchan koncentruje się na tworzeniu nowej generacji handlu, łącząc tradycyjne formaty z alternatywnymi ścieżkami zakupowymi. Wraz z gwarancją dostępności i atrakcyjnej ceny, klienci Auchan otrzymują dziś alternatywne ścieżki zakupowe, takie jak model drive, ścieżki internetowe, sklepy autonomiczne, czy możliwość szybkiej dostawy zakupów do domu.

- Innowacyjne podejście wymaga wzmocnienia współpracy z doświadczonym partnerem takim jak CHEP. Współpraca z CHEP umożliwiła nam dostęp do niezbędnych narzędzi oraz wiedzy pozwalającej na optymalizację procesów logistycznych. – mówi Ewelina Orska, Kontroler Zarządzania Supply Chain i Logistyki w Auchan.