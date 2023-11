W sąsiedztwie Magnolia Park we Wrocławiu stanął niebieski automat do odbierania paczek Castorama.

Przy wejściu Magnolia Park dostępne jest nowe udogodnienie.

Automat paczkowy Castorama pojawił się na planie Magnolia Park.

Niebieska gratka dla majsterkowiczów pojawiła się w pobliżu Magnolia Park. Wszystkie sprzęty i akcesoria od Castorama klienci wrocławskiej galerii mogą odebrać stacjonarnie w automacie paczkowym. Dzięki temu klienci mogą ominąć kolejki i odebrać zamówienie o dowolnej porze, niezależnie od godzin działania sklepu.

Castorama to sieć sklepów typu Home Improvement (DIY). Od lat umożliwiamy milionom klientów poprawę warunków mieszkaniowych. Jesteśmy częścią Grupy Kingfisher, która posiada obecnie ponad 1300 sklepów, łącznie w 8 krajach w tym w Polsce.

Magnolia Park to centrum handlowe we Wrocławiu, które oferuje swoim klientom ponad 260 sklepów, kawiarni, restauracji i punktów usługowych. Łączna powierzchnia handlowa obiektu wynosi 100 tys. mkw., a zmotoryzowani klienci mogą skorzystać z prawie 3 tys. darmowych miejsc parkingowych.

Wśród najemców znajdują się takie marki jak: Peek&Cloppenburg, Zara, H&M, C&A, Reserved, CCC, Deichmann, KappAhl, Carry, New Yorker, TK Maxx oraz HalfPrice. Centrum handlowe oferuje także bogatą ofertę jubilerską oraz sportową, w tym marki jak Apart, Jubitom, Yes, W.Kruk, Pandora, Tous, Savicki, Swarowski, Decathlon, Intersport, Martes Sport oraz Regatta Great Outdoors. Na terenie Magnolia Park znajduje się także plac zabaw dla dzieci i strefa street workout.

