Po raz kolejny Avenida Poznań okazała swoje wsparcie podczas Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy.

Solidarność w tej słusznej sprawie można będzie zobaczyć gołym okiem.

Część fasady centrum handlowego zaświeci się na różowy kolor.

Kolor ten jest bezpośrednio związany z profilaktyką nowotworów kobiecych.

W dniach od 15 do 21 stycznia będzie trwał Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. Jego celem jest zwrócenie uwagi kobiet na to, jak ważna jest profilaktyka oraz regularne badania cytologiczne i ginekologiczne. Rak szyjki macicy to najczęściej występujący nowotwór u kobiet, jednak na wczesnym etapie wykrycia jest wyleczalny w ponad 99 proc. przypadków. Niewykryty, nieleczony często może prowadzić do śmierci, dlatego każda kobieta po 25 roku życia powinna regularnie wykonywać profilaktyczne badania cytologiczne, które są bezbolesne oraz niezwykle szybkie. Rocznie u około 2.5 tysiąca Polek diagnozuje się ten typ nowotworu. Dlatego tak ważny jest wzrost świadomości problemu, do którego przyczyniają się wszelkiego rodzaju kampanie i akcje edukacyjne.

Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy jest zakończony symbolicznym oświetleniem na różowo różnych budynków na całym świecie, w tym w Poznaniu. Avenida Poznań od lat bierze udział w tej szlachetnej akcji, jako jedno z największych centrów handlowych w Wielkopolsce.

Po raz kolejny wspieramy tę ważną inicjatywę. Wiemy jak istotny jest wzrost świadomości w przypadku profilaktyki raka szyjki macicy. Co roku, podświetlając Avenidę na różowo wierzymy, że skłonimy tym samym kobiety do regularnych badań lub przypomnimy o umówieniu się na wizytę u lekarza specjalisty – mówi Katarzyna Korpak, Dyrektor Avenidy Poznań.

Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy organizowany jest w ramach projektu Pink Lips, koordynowanego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland. Jak mówią przedstawiciele Stowarzyszenia: - Wierzymy, że nawet te symboliczne działania mogą zwrócić uwagę poznaniaków. Najważniejszą kwestią dla nas jest edukacja i szerzenie wiedzy, która w tym przypadku może pomóc uratować ludzkie życie.

Avenida Poznań zostanie podświetlona na różowo w sobotę, 21 stycznia,

od godziny 16:00

