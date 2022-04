Avenida Poznań z nowymi najemcami

Dom Wina, Crazy Bubble i Relay to trzy nowe marki, które w kwietniu dołączyły do grona najemców Avenidy.

Na pasażach Avenidy Poznań pojawiły się trzy nowe marki.

Relay - lider segmentu travel retail, Crazy Bubble – pierwszy w Polsce importer wszelkich składników bubble tea od rodzimych twórców z Azji oraz Dom Wina - jeden z najstarszych krajowych importerów i dystrybutorów win.

- Kochamy zaskakiwać naszych Klientów różnorodnymi udogodnieniami, jak np. strefa Avenida Lounge, czy ciągłym wzmacnianiem naszej oferty handlowo - usługowej. Trzech nowych najemców w jednym miesiącu to sukces, który pozwala nam zamknąć kwiecień z uśmiechem i satysfakcją. To jednak nie koniec – już niebawem na naszych Klientów czekają kolejne nowości – mówi Katarzyna Korpak, Dyrektor Avenidy Poznań.

Dom Wina znajduje się w Avenidzie Poznań na poziomie 0 i zajmuje powierzchnię 50 mkw. W ofercie sklepu klienci znajdą ponad 400 gatunków jakościowych win z całego świata oraz wybrane alkohole mocne klasy premium. Ponad 90 proc. asortymentu stanowią produkty z własnego importu, a dla wymagających Klientów salon przewidział także możliwość realizacji zamówień indywidualnych spoza oferty Domu Wina. Nowoczesny wystrój salonu został przełamany ciepłym oświetleniem i strefą wypoczynkową, które wprowadzają przytulny klimat, sprzyjający długim rozmowom o winie z fachową obsługą Domu Wina. Jest to pierwszy punkt świętującej 25 – lecie marki w Poznaniu i ósmy w Polsce.

Crazy Bubble to licząca 12 mkw. wyspa handlowa, znajdująca się na poziomie +2

w Avenidzie Poznań. Jak twierdzą jej twórcy: Pomysł na Crazy Bubble zapoczątkowany został wraz z pierwszym zasmakowaniem wyjątkowej herbaty bubble tea. Wkrótce potem za ideą nadszedł czas na realizację marzenia o ściągnięcia jej wprost z Tajwanu do Polski. Obecnie jest to największa sieć bubble tea w Polsce – Crazy Bubble posiada 98 lokali w kraju, w tym najnowszy w poznańskiej Avenidzie. Misją marki, założonej przez grupę przyjaciół, jest dzielenie się pasją i radością z tworzenia nowych pysznych smaków kultowej bubble tea.

Relay mieści się w Avenidzie Poznań na poziomie +1, a jego powierzchnia wynosi 62 mkw. Jest to wiodąca, globalna marka typu convenience dla podróżnych, obecna w 29 krajach na świecie. Relay oferuje klientom szeroki wybór produktów stanowiących tzw. „niezbędniki w podróży”, m.in. prasę, książki, kawę, napoje, słodycze, upominki czy elektronikę i kosmetyki podróżne. Nowo otwarty punkt jest sklepem nowej generacji, został zaprojektowany według nowoczesnego konceptu, obejmującego m.in. odświeżony design zabudowy meblowej i lady sprzedażowej, a także wyraźne oznaczenie poszczególnych kategorii produktowych oraz stref promocyjnych. Jest to 7 punkt Relay w Poznaniu i 2 punkt otwarty w tym formacie w Polsce.