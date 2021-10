Avenida w Poznaniu dla fanów sneakersów

By skorzystać z personalizacji butów, wystarczy w dniach 1-16 października zakupić dowolne obuwie w jednym z salonów zlokalizowanych na terenie poznańskiego Centrum.

Akcja customizacji trwa od 11 do 16 października w godzinach od 12:00 – 20:00.

Liczba customizacji w ramach akcji jest ograniczona.

Do skorzystania z akcji customizacji zachęca Katarzyna Korpak, dyrektor Avenidy Poznań - Kto nie chciałby mieć idealnie dobranej, spersonalizowanej pary butów? W tym tygodniu, dzięki Sneaker Boyz spełnimy te marzenia! Zapraszamy do zaczarowania swojego obuwia na nowo w naszej Custom Shoes Zone! Customizacji mogą zostać poddane buty sportowe wykonane z dowolnego materiału, z wyłączeniem zamszu i nubuku. Codziennie spersonalizowanych zostanie 40 par butów. Regulamin dostępny jest w Punkcie Obsługi Akcji.

- Sneaker Boyz to marka, z którą wiąże się dość spora historia. To właśnie my początkowaliśmy personalizację obuwia w naszym kraju. Na dzień dzisiejszy podejrzewamy, że spod naszej ręki wychodzi około 80 proc. projektów, które widzicie na ulicach. Ubieramy gwiazdy sportu, kina, muzyki ale nie tylko. Wy też możecie mieć od nas swoją wymarzoną parę! Czekamy na Was do końca tygodnia w Avenidzie Poznań – podsumowują artyści ze Sneaker Boyz.

