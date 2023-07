Nowe nazwiska w sieciach handlowych i zmiany w zespołach zarządzających galeriami. Czy żaden awans Ci nie umknął?

LCP Properties, inwestor i deweloper na polskim rynku parków handlowych oraz magazynów SBU rozszerza swoje struktury organizacyjne, tworząc nowe stanowisko Dyrektora PR i Marketingu, które objął Przemysław Wardęga.

Jakub Skwarło objął stanowisko Chief Operating Officer Central Europe w Unibail-Rodamco-Westfield. W swojej nowej roli odpowiadać będzie za działalności firmy w Austrii, Czechach, Niemczech, Polsce oraz na Słowacji.

Zwyczajne walne zgromadzenie CCC zwiększyło liczebność rady nadzorczej spółki do sześciu członków oraz powołało do jej składu Marcina Stańko oraz Piotra Kamińskiego.

Marcin Grabara przejął stery w drogeryjnym gigancie. Na stanowisku prezesa sieci Rossmann zastąpi Marka Maruszaka, który po 24 latach w firmie, przechodzi na emeryturę. Marcin Grabara jest związany z firmą Rossmann od 1997 roku.

Agnieszka Cebulska dołączyła do firmy Bolt na początku 2023 roku i objęła stanowisko country managera linii biznesowej Bolta zajmującej się dostawami jedzenia z restauracji. Do jej zadań należy dalsze umacnianie pozycji Bolt Food na polskim rynku, rozwój biznesu w obecnych miastach i planowanie ekspansji na kolejne w naszym kraju.

- Bardzo mnie cieszy możliwość wspólnej pracy oraz realizacji szeroko zakrojonych działań w Polsce związanych z rozwojem. Wierzę w powodzenie założonych planów i wzmocnienie pozycji ALDI w Polsce - tak Octavian Preda komentuje objęcie stanowiska Vice-CEO ALDI w Polsce.

Anna Tana będzie odpowiedzialna w G City Europe za tworzenie i implementację pełnej strategii rozwoju tego obiektu, zarówno leasingowej, komercyjnej jak i developmentowej. Do jej zadań należeć będzie także rozwój tej lokalizacji i dywersyfikacja w stronę sektora F&B.

Michał Paschalis-Jakubowicz zastąpi dotychczasowego prezesa spółki IAI SA Jarosława Mikosa. Michał Paschalis-Jakubowicz od ponad 20 lat jest związany z branżą nowych technologii, telekomunikacji i konsultingu.

Alexandre Saussard będzie realizował zadania mające na celu dalsze umacnianie pozycji Auchan Retail Polska jako lidera cenowego, a także kontynuację wzrostu wyników ekonomicznych sieci, które w ciągu ostatnich lat stały się jej wyróżnikami na rynku polskim.

W ostatnim czasie Karolina Piasecka dołączyła do zespołu LCP. Jako Leasing Manager Karolina zajmuje się koordynacją procesu komercjalizacji posiadanych przez LCP inwestycji. Również w kwietniu, Dorota Szerafin otrzymała zasłużony awans na stanowisko Head of Property and Asset Management.

Dominika Żak, podpora należącej do CCC firmy DeeZee zmienia w niej swoją rolę, a jej miejsce zajmie Maciej Marchwicki.

Przed dołączeniem do Echo Investment, Judyta Sawicka pracowała w Globalworth Poland. W nowej firmie przejmie rolę rolę Head of Investment & Divestment.

Michał Tykarski dołącza do zarządu spółki IAI S.A. jako odpowiedzialny za rozwój produktu e-commerce oraz business development. Na poprzednim stanowisku w tej firmie odpowiedzialny był w szczególności za akwizycję i onboarding merchantów oraz wyniki sprzedażowe platformy. Wcześniej pracował m.in. w Boston Consulting Group.

Savills zmienił strukturę, a w ślad za tym poszerza swój polski zarząd: Emilia Arciszewska, Michał Bryszewski i Tomasz Król - to ich wyłoniono do nowych ról spośród dotychczasowych dyrektorów poszczególnych linii biznesowych.

Dariusz Kafara w warszawskim oddziale CPI Property Group odpowiada od marca m.in. za utrzymanie maksymalnego poziomu komercjalizacji w dwóch sieciach parków handlowych z portfolio grupy – CityMarket i STOP SHOP.

Małgorzata Bochenek, jako dyrektorka ds. Rozwoju Biznesu i Transformacji w IKEA Retail, będzie kierowała zarówno dotychczasowym obszarem, jak i Digital. Od początku swojej drogi zawodowej była związana z obszarem HR w sektorze finansowym.

Zmiany w LCP Properties. Do zespołu dołączyła Magdalena Kowalewska, aby zarządzać portfelem inwestycyjnym parków handlowych i nowoczesnych powierzchni magazynowych typu SBU oraz nadzorować działania deweloperskie realizowane przez grupę. Stanowisko dyrektora ds. ekspansji objął Krystian Modrzejewski, który będzie odpowiedzialny za realizację strategii firmy.

Michał Świerczyński będzie odpowiedzialny za działania operacyjne portfela G City Europe o wartości 2,3 miliarda euro, zarządzając częścią retailową biznesu, a także działaniami dewelopmentowymi firmy skoncentrowanymi obecnie nie tylko na centrach handlowych, ale również mieszkaniach na wynajem.

Urszula Matej-Bil, jako członek zarządu odpowiedzialny za marketing i komunikację w EPP, zajmuje się m.in. zarządzaniem komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną firmy, koordynacją działań marketingowych w zarządzanych obiektach oraz obszarem public affairs.

Rada Nadzorcza PAIH powołała na stanowisko prezesa zarządu Pawła Kurtasza, który obejmie stanowisko w dniu 23 stycznia br. W zarządzie Agencji pozostają Zdzisław Sokal i Piotr Dytko.

Firma Globalworth Poland w styczniu mianowała nowego zarządcę katowickiego Supersamu. Z pierwszym dniem stycznia 2023 roku, została nim Karolina Białkowska, zastępując na tym stanowisku Przemysława Kiwera. Karolina Białkowska posiada ponad 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami na stanowisku property managera.

