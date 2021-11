Azjatyckie smaki w Galerii nad Jeziorem

Galeria nad Jeziorem ma nową, orientalną restaurację HA LONG. To pierwsza lokalizacja tej marki w mieście.

Nowo otwarta restauracja HA LONG serwuje dania azjatyckie.

Od 27 października mieszkańcy Konina i okolic mają okazję spróbować orientalnej kuchni w Galerii nad Jeziorem

To jedna z dwudziestu w Polsce, a pierwsza w Koninie restauracja tej sieci.

Marka wpisuje się w przyjęty i ustalony przez właściciela, fundusz Pradera Central & Eastern Fund, kierunek rozwoju centrum handlowego. Pozyskanie przez zarządcę, Apsys Polska, nowego najemcy jest istotne, stanowi on bowiem doskonałe uzupełnienie dotychczasowej oferty gastronomicznej Galerii.

- Tworząc optymalny tenant mix Galerii nad Jeziorem kierujemy się jej stałym rozwojem by sprostać oczekiwaniom naszych Klientów. Szeroka oferta handlowo-usługowa jest naszym priorytetem. Cieszymy się, że do grona najemców dołączyła właśnie znana w Polsce od 20 lat sieć kuchni azjatyckiej – restauracja HA LONG. Dzięki nowym brandom zapewniamy mieszkańcom Konina jeszcze bardziej atrakcyjną przestrzeń do codziennych zakupów i spędzania czasu wolnego – mówi Anna Frydrysiak, Dyrektor Centrum Handlowego Galeria nad Jeziorem.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Zróżnicowana, precyzyjne przemyślana przez Właściciela Pradera Central & Eastern Fund oferta handlowa Galerii nad Jeziorem pozwala spełnić rosnące oczekiwania klientów. Hipermarket, sklepy średnio powierzchniowe, drogerie, butiki, strefa restauracyjna oraz kino cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców Konina.