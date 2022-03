BadźŻyczliwy. Metro Properties działa dla Ukrainy

Metro Properties rozpoczęło akcję zbiórki dla mieszkańców Ukrainy we wszystkich centrach M1 w Polsce. To artykuły potrzebne zarówno uchodźcom przebywającym w Polsce, jak i mieszkańcom, którzy pozostali w kraju: żołnierzom i rodzinom, które nie zdecydowały się na opuszczenie Ukrainy.

Specjalnie zorganizowane punkty zbiórki pod hasłem „#BądźŻyczliwy- Solidarni z Ukrainą” są zlokalizowane w pasażach handlowych centrów M1.

Metro Properties współpracuje z organizacjami pomocowymi we wszystkich miastach i regionach, gdzie obecne są obiekty zarządzane przez firmę- w Polsce centralnej i na południu.

Zbierany jest konkretny asortyment towarów, choć ich lista jest bardzo zróżnicowana w zależności od miejsca zbiórki.

Zapotrzebowanie jest na bieżąco aktualizowane na stronach internetowych centrów M1 oraz profilach Facebook. Zebrane rzeczy są sukcesywnie przekazywane wyspecjalizowanym organizacjom w każdym z miast.

- Zgodnie z naszą maksymą „#BądźŻyczliwy”, nie mogliśmy zamknąć oczu na dramatyczne wydarzenia jakie obserwujemy za nasza wschodnią granicą. Cały zespół naszej firmy jest poruszony i wszyscy łączymy się myślami z mieszkańcami Ukrainy i działamy na wszelkie możliwe sposoby, by udzielić im wsparcia, zarówno indywidualnie, jak również wykorzystując potencjał naszych obiektów. Zbiórka „#BądźŻyczliwy- Solidarni z Ukrainą” prowadzona będzie w centrach M1 tak długo, jak tylko będzie potrzebna.

Dodatkowo samodzielnie, wśród nas samych udało nam się zebrać ponad cały autokar najpotrzebniejszych artykułów- leków, staz, baterii, naładowanych powerbanków, suchego prowiantu, kocy, śpiworów, itd.- które od wczoraj są w drodze bezpośrednio do Kijowa. Mieszkańcy Ukrainy to również nasi koledzy, pracownicy i współpracownicy z różnych obszarów działalności METRO PROPERTIES. Jesteśmy ogromnie poruszeni tragedią ich rodzin i całego kraju, ale jednocześnie zdeterminowani by pomagać tak długo, jak to będzie potrzebne! – mówi Jakub Jarczewski Dyrektor Działu PR METRO PROPERTIES

Zapotrzebowanie w zbiórce „#BądźŻyczliwy- Solidarni z Ukrainą” jest bardzo zróżnicowane. Potrzebne są środki opatrunkowe (szczególnie stazy) i leki dla osób pozostających na Ukrainie oraz całe apteczki pierwszej pomocy. Niezbędna jest również żywność z długimi terminami ważności. Niezmiennie organizacje pomocowe kompletują śpiwory, koce i kołdry.

Dla dzieci zbierane są pieluchy we wszystkich rozmiarach, chusteczki nawilżane, kremy przeciw odparzeniom, mleko w proszku, leki, smoczki czy akcesoria do karmienia. Ważnym elementem są baterie, powerbanki i ładowarki do telefonów, torby do spakowania na dalszą podróż i wszelkie artykuły higieniczne. Listy potrzeb w każdym z miast są długie, a pomoc potrzebna niemal natychmiast.

Punkty „#BądźŻyczliwy- Solidarni z Ukrainą” czynne są przez cały czas otwarcia centrów M1.