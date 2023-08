Na lotnisku w Jasionce otwarto ekskluzywny sklep Baltona Ministore oraz dwie kawiarnie Cavarious.

Oferta handlowa dla pasażerów lotniska w Jasionce rozwija się.

Baltona otworzyła na lotniska w Jasionce trzy nowe punkty usługowe. To sklep Baltona Ministore oraz dwie przestronne kawiarnie Cavarious.

Firma Baltona znana jest z blisko 80-letniej tradycji w obszarze handlu podróżniczego.

– Nasza wieloletnia współpraca z Baltoną daje dziś kolejne efekty w postaci sklepu oraz nowych punktów gastronomicznych, zgodnych z najnowszymi trendami w branży. Dzięki nim zwiększy się komfort podróżnych odlatujących z Rzeszowa do USA, Wielkiej Brytanii czy Irlandii, a także krajów strefy Schengen. To ważne, bo ten rok jest dla Jasionki rekordowy pod względem liczby obsłużonych pasażerów. Cieszę się, że partnerskie relacje z Baltoną pozwalają nam planować długoterminowy rozwój i wierzę, że przed nami kolejne udane przedsięwzięcia – mówi Michał Tabisz, wiceprezes zarządu portu lotniczego Rzeszów-Jasionka.

Sklep Baltona Ministore. Fot. Łukasz Ożóg/port lotniczy Rzeszów-Jasionka

Sklep Baltona Ministore, zlokalizowany w strefie Non-Schengen, zajmuje powierzchnię prawie 45 mkw. i oferuje szeroki wybór produktów, w tym kosmetyki najwyższej jakości od światowych marek, prasę, zabawki, akcesoria podróżne oraz asortyment wyrobów tytoniowych i alkoholowych.

W obu strefach odlotów, za kontrolą bezpieczeństwa, Baltona otworzyła kawiarnie Cavarious. Każda z nich zajmuje ponad 110 mkw. przestrzeni i mieści ok. 50 osób. Kawiarnie zapewniają przyjemną atmosferę do relaksu przed wylotem oraz stwarzają cichy kącik do pracy podczas podróży służbowych, dając pasażerom również możliwość odprężenia w przytulnej atmosferze. Oferują bogate menu, które obejmuje różnorodność napojów oraz słodkich przekąsek.

Kawiarnia Cavarious. Fot. Łukasz Ożóg/port lotniczy Rzeszów-Jasionka

Bardzo się cieszymy, że to właśnie Jasionka jest jednym z pierwszych lotnisk, na którym uruchamiamy i prezentujemy nasze najnowsze formaty. Nasza bliska współpraca trwa nieprzerwanie od blisko 15 lat, a wsparcie i życzliwość są nam okazywane zarówno w tym całym okresie, jak również w trakcie niemal dwóch miesięcy dynamicznych prac remontowych, które przy funkcjonującym lotnisku w szczycie sezonu zawsze są ogromnym wezwaniem. Dlatego dziękuję za ogromną pracę zarządowi i wszystkim pracownikom lotniska, a także ludziom z Baltony. Projektując nowe miejsca koncentrowaliśmy się na komforcie i wygodzie podróżujących – dodaje Jacek Sak, wiceprezes Baltony.

Podczas otwarcia pasażerowie przy kawiarniach w strefach odlotów mogli poczuć nadmorski klimat i spróbować smakołyków z kawiarni. Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych.

Atrakcje dla dzieci. Fot. Łukasz Ożóg/port lotniczy Rzeszów-Jasionka

Baltona to partner w obszarze handlu podróżniczego, mający na swoim koncie 78 lat tradycji. Dynamiczny rozwój firmy i jej zainteresowanie potrzebami klientów sprawiają, że stale udoskonala swoją ofertę, zapewniając wyjątkowe doświadczenia zakupowe i relaksacyjne podczas podróży. Otwarcie nowych punktów na lotnisku Rzeszów-Jasionka to tylko jedno z wielu działań Baltony na polu ekspansji; firma w kwietniu wprowadziła swoje punkty w porcie w Radomiu, planuje również ponowne otwarcie takich miejsc w Zielonej Górze i Poznaniu.

