Baltona sprzedała udziały w spółkach zależnych

Tym samym PHZ Baltona sprzedała na rzecz Flemingo Middle East Limited wszystkie posiadane udziały w CDD (udziały odpowiadające za 62 proc. kapitału zakładowego) za łączną cenę ok. 0,92 mln euro co stanowi równowartość ok. 3,9 mln zł.

Ponadto na podstawie zawartej dokumentacji PHZ Baltina oraz spółka zależna Centrum Usług Wspólnych Baltona Sp. z o.o. sprzedali na rzecz Flemingo Maritime Manning Limited oraz Flemingo MEL wszystkie posiadane udziały w LAS (udziały odpowiadające za 100 proc. kapitału zakładowego).

Udział aktywów CDD w sumie bilansowej grupy na koniec września 2019 roku wynosił ok. 1,4 proc., a LAS ok. 0,1 proc.