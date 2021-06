Bałtycka e-drogeria Azeta wchodzi na polski rynek

Mindaugas Raguotis, członek zarządu AZETA, fot. mat. prasowe









Azeta należy do tej samej grupy kapitałowej co debiutująca nidawno na polskim rynku Barbora. Na terenie Warszawy zakupione kosmetyki trafią do kupującego jeszcze tego samego dnia.