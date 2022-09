Barbora, jeden z wiodących sklepów internetowych z żywnością, zapewniła swoim kierowcom profesjonalne szkolenie w ramach Akademii Bezpiecznej Jazdy. Szkolenie zostało przeprowadzone przez Mercedes-Benz Vans i MB Motors VAN ProCenter w najnowocześniejszym w Polsce, specjalistycznym Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy Stopnia Wyższego Drivleland w Słabomierzu pod Warszawą. Jego celem była poprawa umiejętności decydujących o bezpieczeństwie, przy jednoczesnym rozwinięciu techniki ecodrivingu.



Każdy z 30 kierowców, którzy wzięli udział w treningu na początku września, miał możliwość kilkukrotnie pokonać specjalny tor pod okiem profesjonalnego instruktora Driveland. Kierowcy zmagali się z dwiema płytami poślizgowymi, kurtynami wodnymi i szarpakiem, ćwiczyli awaryjne hamowanie z ominięciem przeszkody, dynamiczny slalom i elementy jazdy szosowej, a także jazdę defensywną oraz parkowanie równoległe i prostopadłe. Bardzo istotnym elementem szkolenia był też trening udzielania pierwszej pomocy w wypadkach komunikacyjnych oraz ćwiczenia z użyciem symulatorów, pokazujących, co dzieje się z kierowcą podczas zderzenia i dachowania.



MB Motors wyposażyła także Barborę w 120 Mercedesów Sprinterów 315 CDI. Nowa flota pojazdów posiada automatyczne skrzynie biegów, system KEYLESS-START, topowy system multimedialny MBUX z możliwością integracji smartfonów, a wśród rozwiązań wspierających kierowcę znalazły się m.in. czujniki parkowania z tyłu oraz kamera cofania. Ponadto pojazdy są bogato wyposażone w systemy bezpieczeństwa dostępne w standardzie, takie jak Asystent bocznego wiatru, Adaptacyjne światło hamowania czy Automatyczny układ włączania świateł w zależności od jasności otoczenia. Pojazdy zabudowane izotermą z agregatem, umożliwiającą przewóz żywności w kontrolowanej temperaturze, z zewnątrz wyglądają jak tradycyjne furgony.

O poziomie bezpieczeństwa w naszej firmie decydują zarówno umiejętności kierowców, jak i flota, którą mają do dyspozycji. Dlatego naszym zadaniem jako pracodawcy jest dbałość o jedno i drugie. Jesteśmy przekonani, że trening pod okiem specjalistów, pozwolił naszym pracownikom poznać swoje reakcje w sytuacjach zaskakujących na drodze oraz uświadomić sobie ograniczenia wynikające z własnej techniki jazdy. Był także okazją do lepszego poznania możliwości wykorzystania systemów wspierających bezpieczną jazdę w nowych sprinterach. Połączenie odpowiednich umiejętności kurierów oraz najwyższej klasy wyposażenie samochodów dostawczych, sprawia, że ich codzienna ciężka i niosąca wiele zagrożeń praca, ma szansę stać się o wiele bezpieczniejsza – zarówno dla nich samych, jak i otoczenia – mówi Edvinas Jackevičius, Head Of Logistics, BARBORA Polska.