Ostatnie dwa lata to bardzo duża dynamika, testowanie nowych usług, podejmowanie odważnych decyzji biznesowych czy wprowadzanie rozwiązań upraszczających doświadczenia zakupowe klientów. Przez ten okres realizowaliśmy ten sam cel – być wyborem nr 1 Polaków, jeśli chodzi o firmy e-grocery. Obserwujemy stały wzrost bazy aktywnych klientów, rozszerzyliśmy usługę dostawy do domu z Warszawy na 5 kolejnych miast. W 2022 zwiększyliśmy asortyment o ponad 4000 SKU w stosunku do roku 2021 i dostosowaliśmy go do potrzeb naszych klientów. Po dwóch latach działalności BARBORA jest dobrze rozpoznawalną marką w miastach, w których jesteśmy i cieszy się zaufaniem tysięcy klientów – mówi Viktoras Juozapaitis, dyrektor zarządzający Barbora Polska.