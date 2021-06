Barbora rezygnuje z foliówek

Internetowy sklep z żywnością i artykułami codziennego użytku Barbora wprowadza zmiany na rzecz less waste. E-spożywczak zrezygnował z toreb foliowych, w których dostarczane były zamówienia do klientów.

Od 5 czerwca Barbora sprzedaje swoje zakupy tylko w papierowych torbach.

Przed zmianami co drugi klient wybierał papierowe torby.

Proces wycofywania toreb foliowych Barbory odbywa się równocześnie we wszystkich krajach, w których spółka prowadzi działalność.

Do 5 czerwca br. klienci mogli jeszcze wybrać, w jakim opakowaniu dostarczyć zamówienie – plastikowym czy papierowym. Według Andriusa Mikalauskasa, CEO Barbory w Polsce, niemal co drugi kupujący nadal chce otrzymać zamówienie w plastikowej torbie:

– Torby papierowe wprowadziliśmy dwa lata temu i od razu spotkały się one z pozytywnym odbiorem klientów. Stopniowo liczba osób, które chciały otrzymywać zamówienia w papierowych torbach rosła i obecnie co drugi klient wybiera ten właśnie sposób pakowania. Cieszymy się, że konsumenci wybierają bardziej ekologiczne opakowania, ale również jako firma czujemy się odpowiedzialni za przyczynianie się do bardziej zrównoważonego rozwoju. Nasze torby papierowe są wytrzymałe, dzięki czemu można je ponownie wykorzystać. Nadają się również w pełni do recyklingu, więc można je śmiało sortować z makulaturą. Drewno, z którego są wykonane, pochodzi z odpowiedzialnie zarządzanych lasów, ponieważ również w produkcji staramy się kierować zasadą zrównoważonego rozwoju. Mamy nadzieję, że nasi klienci pozytywnie ocenią nasz krok – mówi o zmianie Andrius Mikalauskas.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Proces wycofywania toreb foliowych Barbory odbywa się równocześnie we wszystkich krajach, w których spółka prowadzi działalność. Zmienia się także sposób pakowania produktów mrożonych – na rzecz mniejszego zużycia opakowań foliowych, które są również poddawane recyklingowi wraz z odpadami z tworzyw sztucznych.

Zmniejszenie zużycia jednorazowych torebek

Przejście na pakowanie zamówień wyłącznie w torby papierowe to nie jedyny krok e-sklepu w kierunku większej przyjazności dla środowiska. W ostatnim czasie Barbora dokonała również przeglądu procesów pakowania poszczególnych towarów, w sposób znaczący ograniczając zużycie jednorazowych torebek.

1

2