Barbora stawia pierwsze kroki w Warszawie

Barbora rozpoczęła sprzedaż internetową w Polsce. Pierwszym miastem, objętym usługą, jest Warszawa. Do 1 maja br. dostawcy firmy dowiozą zakupy do domów warszawiaków za darmo.

- W ciągu zaledwie jednego roku osiągnęliśmy w krajach bałtyckich tyle, ile osiąga się na przestrzeni 5 lat. Dało to nam silny impuls do rozpoczęcia nowej fazy ekspansji zagranicznej. Wierzymy w polski rynek e-commerce i widzimy szanse, by w sposób znaczący przyczynić się do jego rozwoju. Konsumenci z krajów bałtyckich cenią sobie wysoką jakość naszej obsługi oraz innowacyjne rozwiązania. Wierzymy, że uda nam sie wdrożyć nową niespotykaną dotąd jakość zakupów online także w Warszawie – mówi Andrius Jurgelevičius, Prezes Zarządu Barbory w Polsce.

Barbora jest obecnie największym operatorem e-handlu żywnością oraz artykułami codziennego użytku w krajach bałtyckich. Spółka należy do Grupy Maxima, która zrzesza sieci handlowe na Litwie, Łotwie, w Estonii oraz Bułgarii, a w Polsce jest właścicielem sieci Stokrotka.

Otwarcie sklepu Barbora.pl w Polsce wiąże się z powstaniem nowych miejsc pracy. Planowane jest zatrudnienie blisko 500 osób – począwszy od pracowników administracyjnych i obsługi, po kurierów oraz dostawców.